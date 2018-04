'Hace corto' alumbrado caro y nuevo

“Y en la segunda etapa ha mejorado mucho porque hicimos otra logística, es otro tipo de situaciones que están trabajando, ya no son bulevares principales, ya son secundarios y colonias, entonces ha sido diferente la dinámica y la logística, hemos avanzado, ahí no hemos tenido prácticamente reportes”, declaró.



“Llevamos un avance considerable, hoy tengo una reunión para ver cuál es el avance que llevan en el tema de revisión. Si no cerramos por una situación imputable a ellos, entonces a la sanción que ya tenían se le acumulará todavía más”, puntualizó el director y precisó que la multa ya asciende a 800 mil pesos.

Alrededor desigue recibiendo la dirección de Obra Pública, reconoció Carlos Cortés Galván, titular de la dependencia.Esto pese a que se han cambiado cerca decomo parte de la primera y segunda etapa de renovación del alumbrado público que inició la actual administración municipal el año pasado. Solo han podido bajar desegún los últimos datos que comentó este lunes Cortés Galván quien aseguró que los reportes van a la baja.La primera etapa que consta de la instalación de 11 mil 500 lámparas debió concluir el pasado 8 de diciembre, pero casignado a las empresas Vantecnología S.A. de C.V. y Construlita Lighting International S.A. de C.V.En enero de este año am publicó que el Gobierno Municipalde la primera etapa en comparación con las adquiridas con recursos delEl contrato para el suministro e instalación deun precio promedio por luminaria de 12 mil 109 pesos, mientras que en la licitación del Fide, se pagará a la empresa Servicios & Soluciones Electromecánicos S.A. de C.V., porCarlos Cortés, explicó que las principales quejas por el alumbrado reportadas han sido de la colonia Obregón, un tramo delInformó que aún no entregan la primera etapa funcionando al cien por ciento, las empresas tienen como fecha límite el 26 de este mes.Pero aunque aún no acaban bien la primera,, en la cual piensan instalar unasla licitación planean lanzarla a finales de mayo o principios de junio.En lo que va de este mesha recibido al menos 40 reportes de colonias que reportan fallas en el sistema de alumbrado público.Algunos reportes de derivaron de fallas en el alumbrado en colonias comoEntre las principales quejas de los, otras que las lámparas permanecen encendidas todo el día o que encienden de forma intermitente.Este lunes,solicitó el total de reportes que corresponden al nuevo sistema de alumbrado público y la Dirección de Obra Pública