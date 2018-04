Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Que se inaugure una nave industrial en el Bajío puede ser algo ya común, pero que esta planta presente una construcción de forma vertical es algo que llama la atención.La semana pasada, la inversión japonesa Ashimori presentó en Guanajuato Puerto Interior su segunda de tres expansiones contempladas en Silao, lo que representa su primera instalación fuera de países asiáticos.Son 31 millones de dolares, 400 empleos y 30 mil metros cuadrados, parte de los números de esta obra que consta de 4 pisos.Luego de la planta baja en donde se encuentra la recepción y salas de juntas, en el segundo nivel está el personal administrativo en departamentos como contabilidad y recursos humanos, comedor del personal y al fondo almacén de producto terminado y diversos, en el tercer piso está la parte de producción y en el cuarto nivel los cinturones de seguridad y bolsas de aire que envían a Mazda, Suzuki, Toyota y Honda.Para la instalación de la maquinaria se contrató una flotilla de grúas que ofrece Nippon Express, que también tienen presencia en Guanajuato Puerto Interior.Su capacidad de producción es de 80 mil piezas al mes en partes de interiores y 76 mil piezas en partes de seguridad.El diseño de la planta fue elegido para optimizar espacio en el terreno que tienen en el parque industrial, en cuanto a la comunicación y la continuidad de los procesos están controlados para que no afecte el diseño de la obra.Japón, Corea, China, Tailandia e India, son en los países donde Ashimori tiene su red de plantas.El pasado miércoles le dimos cuenta que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Relaciones Exteriores, Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, aprobaron por mayoría el documento del CPTPP para que ahora sea turnado al Senado y así ser aprobado, situación que se espera suceda hoy.Una noticia nada agradable para la industria del calzado, textil, y vestir, quienes ayer en la Ciudad de México realizaron una rueda de prensa para expresar su posición con respecto a que se integren sus preocupaciones en el dictamen de aprobación del Tratado.México, sino sucede nada diferente, hoy se convertirá en el primer país de los once que integran el CPTPP en aprobar el acuerdo comercial, sin antes haber realizado una consulta a fondo, algo que desde ya varias semanas viene solicitando un sector como el de los zapateros, que nos queda claro, que por intentos no han parado.Será que como menciona el economista y presidente ejecutivo de la CICEG, Alejando Gómez Tamez, muchos de los senadores tienen prisa porque el CPTPP se apruebe antes de que concluya la actual legislatura (30 de abril), pues no vaya a ser que la siguiente no apruebe el acuerdo internacional que pone en riesgo a industrias representativas de México.¿Usted qué opina?A pesar de las expectativas que se tenían, el primer debate entre los cinco aspirantes a la Presidencia de México, dígamos que no fue lo que queríamos escuchar: propuestas viables y claras, sobre todo conocer a detalle cómo serán llevadas a cabo, en esto también coincide el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos.El líder de los comerciantes sin embargo, resaltó el formato del encuentro que fue mejor que los anteriores, generando la posibilidad de debatir, aunque la participación de los cinco aspirantes a gobernar el país no alcanzó el nivel que los espectadores esperaban, pues prácticamente se dedicaron a repetir lo que nos dijeron en la precampaña y lo que llevamos de campaña.Quedan poco más de dos meses para la contienda electoral y López Campos hace un llamado a los candidatos para que por favor sean más propositivos, presenten planes concretos, estrategias y acciones para realmente alcanzar los objetivos que plantean.En busca de que los presidenciables lo cumplan, en la Concanaco nacional ya elaboraron un catálogo con dos mil planteamientos de la consulta realizada en todas las Cámaras existentes en el país, que contienen el sentir y la visión de los sectores del comercio, servicios y turismo, resumidos en cinco ejes para mejorar la vida económica, política y social de México, como parte de su compromiso cívico.Por lo pronto, como parte del ejercicio plural que la semana pasada platicábamos a detalle que está realizando, la Cámara del Comercio ya se reunió con dos de los cinco candidatos y para el próximo mes se reunirá con los otros tres, para así conocer en su totalidad las propuestas de cada uno para atender los problemas que aquejan al país.Atención a la siguiente información que nos comparte el estudio UPS Pulso de Comprador en línea.¿Sabía que más de la mitad de los compradores en línea prefiere que sus pedidos se entreguen en ubicaciones alternativas a su domicilio?, Otros puntos a analizar, y sobre todo si está involucrado en el e-commerce o no se ha atrevido a dar ese paso, resulta que las principales razones para acudir a comprar en mercados digitales (mrketplaces) para los consumidores son: los precios (63%), seguido de las opciones de envío gratuito o con descuento (57%).El 49% de los entrevistados planean hacer más compras con su dispositivo móvil el próximo año y existe un incremento en el consumo de dispositivos móviles: 57% de los usuarios de teléfonos inteligentes en México realizaron compras en línea con su dispositivo en el último año.El 92% utilizó su dispositivo móvil para investigar productos antes de visitar la tienda y 91% para comparar precios entre diferentes tiendas y el mismo porcentaje para rastrear pedidos.Casi dos tercios (64%) de los compradores en línea mexicanos prefieren realizar compras en los mercados digitales, seguido por sitios de los fabricantes (24%) y sitios de los minoristas (12%), mientras que el 60% de los consumidores mexicanos afirmaron que los canales de redes sociales influyen en sus decisiones de compra.