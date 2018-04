LISTOS DEBATES

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato organizará dos debates de candidatos a la Gubernatura, con fechas el 17 de mayo y el 10 de junio. La sede de ambos será el IEEG, en la capital de la entidad.Ayer en una mesa de trabajo consejeros electorales y los representantes de partidos políticos afinaron el acuerdo, mismo que ahora debe votarse por la Comisión de Debates y el Pleno del Instituto Electoral.En el primer encuentro los candidatos se enfocarán a Seguridad, Transparencia y Rendición de Cuentas; y en el segundo a Desarrollo Económico, Sustentable y Social. El formato está todavía por definirse.Hoy todas las mediciones perfilan una amplia ventaja para Andrés Manuel López Obrador en lo nacional y para Diego Sinhué Rodríguez en Guanajuato. Por eso es natural preguntarse desde ahora ¿cómo sería la relación entre AMLO y Diego?, si se confirman las tendencias de preferencias. Pero la simple pregunta pone al panista con los ‘pelos de punta’, por ahora no quiere ni siquiera imaginarlo.Ayer de visita en am Facebook la preguntamos ¿qué le dirás en el primer encuentro que tuvieran frente a frente como gobernantes electos?, claro que falta la elección pero es el escenario más probable hoy. “A preguntas hipotéticas mejor me gustaría decirte que le voy a decir a Ricardo Anaya, le diría vamos por ese tren León-Querétaro, vamos por un Guanajuato ejemplo nacional de hacer las cosas bien”, dijo.Diego sabe que tiene el triunfo (casi) amarrado en Guanajuato pero está preocupado y ocupado en el millón 400 mil votos que le prometieron a Ricardo Anaya en la entidad. Así que insiste que sólo con el queretano se puede concretar el sueño del tren interurbano de León hasta Querétaro y abre fuego contra AMLO a quien acusa de ser un político que tiene ideas retrógradas que pondrán en riesgo la economía.Y ya encarrerado contra AMLO Diego Sinhué presume que Anaya arrasó en el debate: “Fue una arrastrada lo que le puso, el señor no sabe articular una idea, es un hombre que no ha podido plantear un plan de gobierno y estuvo con evasivas, cuando Ricardo mostró que es brillante y tiene un plan”.El que pisa hoy León es el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahora en su calidad de candidato plurinominal al Senado y virtual próximo coordinador de la bancada tricolor. El evento confirmado es una reunión masiva a mediodía con candidatos y militantes de todo el estado.Tendrá que responder como exfuncionario responsable de la política de Seguridad Pública del Gobierno federal sobre el deterioro de la violencia y la inseguridad en el País, pero muy en concreto sobre lo que pasa en Guanajuato con la guerra del huachicol y el narcotráfico que no tiene control.A través de un video el candidato del Partido Verde a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena García, reclamó que hace dos semanas envió al gobernador Miguel Márquez un oficio formal pidiéndole una reunión privada con todos los candidatos para conocer los detalles de la operación y el contrato del programa Escudo, y tener mayores elementos para aterrizar un programa de Gobierno, pero no les responden.El candidato oficial, Diego Sinhué, tampoco ha definido el futuro de Escudo. Ayer reiteró que hasta que asuma el poder realizará una evaluación a fondo de los programas para definir su continuidad.El candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez, acompañado de quien está por abrir campaña a la alcaldía, Clemente Villalpando, se reunieron ayer con el Consejo Directivo de Coparmex León que comanda Jorge Ramírez. Es la primera de una serie de reuniones que el Sindicato Patronal tendrá con todos los candidatos para ponerles sobre la mesa la agenda que le preocupa al sector empresarial local.Los priísta también dijeron coincidir con el documento “Propuestas por Guanajuato 2018” entregado el pasado miércoles a los cinco candidatos a la gubernatura, y al cual se sumó activamente Coparmex. Cuentan que la gran parte de la reunión se enfocó en la situación de inseguridad y violencia, pero como fue privada pues nos perdemos la oportunidad de conocer más a fondo qué proponen los políticos.Otros de los temas que analizaron empresarios y priístas fueron la urgencia de concretar el proyecto de El Zapotillo y la conveniencia de adoptar la figura de “City Manager”, o “Administrador de Ciudad”. Se trata de que el Alcalde delegue en un funcionario profesional tareas como cuidar la eficiencia de los servicios públicos y el cumplimiento de metas, porque es evidente que el modelo actual ya se agotó.El Congreso local llevó a cabo una capacitación para diputados suplentes con la intención de que el día que asuman el cargo estén actualizados de los temas más vigentes y todos los procedimientos administrativos que deben realizar.En los próximos días se prevé que Pleno del Congreso apruebe licencia a 11 diputados más, actualmente dos legisladores ya gozan licencia y se encuentran en campaña, Éctor Jaime Ramírez Barba y Arcelia González. En ambos casos sus suplentes ya tomaron protesta.