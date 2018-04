Dice Yarrington que no le alcanza para pagar abogado

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba dijo a un Juez federal en EU que no tiene dinero para pagar su defensa en ese país, el cual lo acusa porEl priísta fue presentado por primera vez en la Corte de Distrito Sur en Brownsville, donde el



“No tengo dinero para un abogado, no me he podido comunicar con mi familia, con mi esposa, ella no tiene visa y no puede venir”, dijo.

Su audiencia duró 17 minutos, tiempo en el que Yarrington volteó a ver a la intérprete más que al Juez, que lo interrumpió cuando le preguntó si conocía sus cargos y elEl ex mandatario fue presentado en la corte esposado de pies y manos, con la mismaEn esta audiencia el Juez dijo que el ex Gobernador usó por lo menosTambién señaló que le fueron congeladasAlgunas dee incluso rematadas.En la audiencia estaba presente el empresario Alfonso Cárdenas Gutiérrez,Se le acusa de haber protegido al