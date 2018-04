'Nos sentimos enojados, muy tristes': Familiares de estudiantes de Tonalá

Una de las hermanas de Javier Salomón Aceves Gastélum, estudiante de cine asesinado por el crimen organizado, aseguró que hay tristeza y enojo en su familia.





A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, la joven expuso además que está agradecida con todos aquellos que se manifestaron por los tres estudiantes desaparecidos desde el pasado 19 de marzo.

Además, recordó la forma de ser de Javier, quien, afirmó, intentaba cumplir sus sueños.

Finalmente, pidió a la gente que pase más tiempo con sus familiares, que valore el tiempo que pasan juntos.



La Fiscalía informó este lunes que según las investigaciones, los tres jóvenes fueron privados de su libertad porque fueron confundidos con integrantes de un grupo criminal debido a que la casa en la que realizaban su tarea pertenecía a un integrante de un grupo rival.

"Nos sentimos enojados, muy tristes, buscando explicaciones de por qué a ellos, es injusto, no se vale que se los hayan llevado así y hayan regresado sin vida No puedo creer que no estés aquí, conmigo, sigo recordando ese último abrazo, tus palabras, consejos, las promesas que nos hicimos, ver tus ojitos llenos de amor cuando nos vimos después de unos meses y al irme de regreso a Mexicali, verlos llenos de lágrimas. El mes que estuve contigo en Guadalajara, fueron los mejores días, me hiciste tan feliz, me hiciste pensar, me entendiste, me apoyaste y sobre todo me enorgulleciste, creciste demasiado como persona, te vi haciendo lo que más te gusta En fin, quiero decirte que en donde quiera que estés, espero que estés bien, en paz. Quiero aprovechar para decirles que pasen mas tiempo con sus hermanos, quiéranse, apóyense, valoren el que aún los tienen porque si les llega a pasar algo como a mi, de perder lo más valioso, que es un hermano, un familiar, tu sangre, van a lamentarlo mucho, yo me quedo con lo bueno, los momentos que tuvimos que fueron mas buenos que malos. De nuevo muchas gracias, los quiero infinitamente"