La tormenta en el radar

La situación es ya incómoda. Con el movimiento de unas teclas son capaces de trasladar muchos millones de dólares. Traerlos o sacarlos de nuestro país. Uno debe contestar con rigor profesional. Ellos, con la misma motivación, rastrean los negros en el arroz, los riesgos.Vienen cuando su radar anuncia tormentas. Es curioso cómo se agolpan, coinciden en las mismas fechas. Después desaparecen y sus decisiones se plasman en las secciones financieras, en notas que reflejan con qué imagen se quedaron. Transmiten sus impresiones a las matrices. Manejan fondos enormes, encarnan la globalidad financiera. Desde hace algunas semanas andan en México, están inquietos, nerviosos, preocupados por una muy probable victoria de Morena, de AMLO. Hasta hace un par de meses las respuestas a sus inquietudes eran bastante sencillas: en México hay contrapesos institucionales. Si gana la presidencia se enfrentará a ellos. PRI, PAN PRD y aledaños en la Cámara de Diputados y el Senado obligarán a una negociación en todo, desde los presupuestos anuales y las leyes secundarias, pasando por designaciones de órganos de estado, cuerpo diplomático, servidores hacendarios de alto nivel, etc. Las reformas constitucionales no estaban en el escenario.Esa respuesta los dejaba tranquilos, pero ha perdido validez. Si Morena se posiciona en los cuarentas medios, podría tener mayoría en la Cámara de Diputados. Si el PRI se desmorona en el Senado, la oposición del Frente podría no ser suficiente. Como amargo condimento están varios de los planteamientos recientes de AMLO que parten del supuesto de amplias mayorías. Echar atrás las reformas energética y educativa, o modificar la composición de la Suprema Corte suponen cambios constitucionales. Al principio parecían fanfarronadas, hoy no pueden ser tomadas a la ligera. Eso sí los pone muy nerviosos y con justificada razón. Un vuelco de tal naturaleza desnudaría a un México en colisión con un mundo global e inestable ¿Será capaz de hacerlo o es una simple estrategia de campaña? La respuesta queda en el aire.Reviran en sus preguntas, especulan que es parte de su trabajo, si en campaña y a sabiendas de que espanta, lanza esas amenazas, como presidente y con un poder muy amplio podría ser mucho más radical. El silencio invade. Están en su derecho a especular y no hay elementos duros, hechos que se puedan contraponer. Ya conocemos su posición sobre el sector energía, sobre la reforma educativa, sobre su intención de modificar la Corte, pero qué hay del TLC con Estados Unidos. De no lograrse la firma definitiva en los próximos meses, acaso sería capaz de revertirlo. No hay un posicionamiento claro y reiterado al respecto, eso da pie a su válida inquietud, pero entonces no está a favor de la apertura. No, es la obligada respuesta, imputa muchos de los males del país a ella, de allí la idea del retorno al “desarrollo estabilizador”. Desconoce el mundo.La conversación se vuelve compleja pues, a la distancia, sus miedos encuentran justificación. Pero la opinión pública seguramente estaría en contra, preguntan tratando de hallar asideros. Las consecuencias serían nefastas para el consumidor, para el ahorrador, para todos aquellos que tienen hipotecas y créditos, para las enormes clases medias, sus intenciones se toparían con pared. No, si millones de mexicanos están convencidos de que la pobreza ha avanzado, a pesar de ser falso. No, si de verdad creen que su vida va a tener un giro hacia una prosperidad súbita. No, si han comprado la idea de que vamos a una cuarta gran transformación como la Independencia o la Revolución. Ese es el planteamiento y es muy popular. Les surgen nuevas preguntas.Qué ha dicho del Banco Central, qué de la relación con Estados Unidos, qué hay de su equipo, quién controla Morena, qué ha dicho de la banca internacionalizada y muchas más. Lo paradójico es que en la superficie todo va bien, un tipo de cambio esperanzado en el anuncio del nuevo TLC, la inversión extranjera en niveles altísimos, la reforma energética ha sido todo un éxito, la tormenta Trump mostró fortalezas, los velámenes están llenos y sin embargo todo indica que podríamos estar navegando hacia una tormenta.Ante la multiplicación de las preguntas sin respuesta, de las muchas dudas, de las definiciones e indefiniciones de un personaje que lleva décadas en el escrutinio público, los visitantes intentan darse respuestas a sí mismos. No puede ser tan grave, dicen en voz alta, pero instantes después se quedan en silencio. Tienen que actuar con gran cautela y, por más que las autoridades de Hacienda, del Banco Central e inversionistas nacionales y analistas tratan de aminorar sus miedos, cada día es más difícil lograrlo. El temor ya está instalado en ellos.¿Apretarán las teclas? Veremos.