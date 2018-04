Pedirá regidora licencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laque escomentó que"Respetuosos de la situación legal a la que hemos abonado durante tanto tiempo en el municipio, aún cuándo la ley no determina una limitación, no estamos obligados pero obviamente le vamos a destinar el tiempo necesario para la cuestión de difusión personal en harás de lograr el triunfo, destinar el mayor tiempo posible ya que buscaremos un encuentro con la ciudadanía" comentó.Por ello han destinado que se va a partir del día 28 que se solicité licencia, el escrito formal está en la formulación y será entregado al secretario."Creemos que más adelante seremos citados a una sesión privada por que así lo marca el reglamento interno y la ley orgánica, será el mecanismo y seremos llamados para ya formalizar" externo.y yaSuregistrada es, ella se reincorporará a las actividades, dependerá del presidente municipal si se íntegra a las mismas comisiones que Montserrat preside (Presidenta de la Comisión de Equidad de Género), además de las sesiones de ayuntamiento."Hemos actuado de manera responsable con la ciudadanía, siempre de manera clara y transparente en el manejo del gasto asignado a la regiduría a su cargo; buscando siempre dar soluciones a problemáticas de la sociedad, todo lo que se ha gestionado en la regiduría es con base a una solicitud expresa de la gente, en todo momento", comentó.De igual manera resalta que nunca ha habido asignaciones discrecionales si ni todo lo contrario; apegado al derecho y en pro de la ciudadanía.Fomentado el deporte, integración social, que generen impacto social y no individual; buscando beneficiar a niños y jóvenes.