“Gracias a esta denuncia, las personas que denunciamos están todas presas”, manifestó el empleado. “Acá hay un fenómeno social muy grande: después de lo que denunciamos hubo otros reportes de abusos y ojalá que se animen a denunciar otros, porque esto va más allá de Independiente”.



“El niño es niño y hay que cuidarlo siempre porque no sabemos si hay un futuro papá, presidente, un futuro futbolista”, agregó.

Argentina es el hogar de algunos de los más grandes jugadores del mundo, pero también de la violencia de los barra-bravas y la corrupción endémica entre generaciones de dirigentes y representantes que manejan un negocio lucrativo y a menudo no regulado: el de dar con futuras estrellas.

Las víctimas aún están aquí, entre los niños a los que les gusta compartir historias mientras toman el tradicional mate argentino o quienes revisan sus teléfonos móviles fuera de los vestuarios y patean una pelota durante un descanso de los entrenamientos., donde deberían haber estado seguros soñando convertirse en la próxima estrella del fútbol argentino.Pero según investigadores judiciales,La fiscal del caso dijo quey se cree que muchos otros han sido potenciales víctimas.Los abusos no se habrían cometido dentro de la pensión. PeroY a ello han seguido denuncias sobre abusos de menores también en las divisiones inferiores del River Plate.Y el creciente escándalo en dos de los clubes más populares y exitosos de Argentina no deja de sacudir a esta nación futbolera.Pero exjugadores, psicólogos deportivos y familiares dicen que eso no basta para proteger a los niños que entrenan en los centros de talento donde Diego Maradona, Lionel Messi y otras estrellas pulieron sus habilidades.dijo a The Associated Press un empleado de Independiente bajo condición de anonimato debido a que el caso está bajo investigación.Pocos días después de estallar el escándalo en el club conocido como el “Rojo”, River Plate anunció que cooperará con la justicia luego que una organización no gubernamental denunció que al menos dos menores sufrieron abusos en la pensión “millonaria” entre 2004 y 2011., afirmó María Elena Leuzzi, fundadora de Ayuda a Víctimas de Violación (AVIVI), organización que denunció el caso de River.“Lo que ha pasado es una vergüenza”, lamentó. “Es consecuencia de malas decisiones.”Muchos niños de las pensiones de fútbol provienen de localidades lejanas y empobrecidas, viven lejos de sus padres bajo el cuidado de los clubes, y sueñan con una oportunidad de triunfar en el ultra-competitivo fútbol profesional.Pero entre los miles de jóvenes talentosos que se prueban en las divisiones inferiores, solo un pequeño porcentaje se convertirán en jugadores de élite. Algunos lucharán para superar lesiones. Otros caerán bajo la presión psicológica en sus hogares o en los campos de juego.“Un chico no puede tener la presión de salvar a su familia económicamente”, opinó Oscar Mangione, un psicólogo deportivo y ex terapista de Boca Juniors.El Comité Olímpico Argentino (COA) denunció recientemente ante la justicia a un entrenador de gimnasia, acusado de abusar de un número no determinado de atletas en la década de 1990. Como parte de la investigación, la sede de la Confederación Argentina de Gimnasia fue allanada por orden de un fiscal.El puntapié inicial para el cambio debe provenir de un esfuerzo serio de la AFA para fijar reglas de seguridad entre los clubes de todo el país, opinó César La Paglia, ex jugador de Boca y gerente del Club Social Parque, una de las más fructíferas escuelas de fútbol infantil.“Hay chicos de 8 o 9 años en las pensiones, es una locura”, lamentó. “Esos chicos tienen que estar con sus padres”.El club dijo que las víctimas se reencontraron con sus familias en Buenos Aires y que reciben asistencia psicológica mientras continúan cooperando con los investigadores.Al mismo tiempo, se espera que esta semana un juez acuse formalmente a los siete detenidos por la red de prostitución. La fiscal que investiga el caso ha solicitado que continúen en prisión preventiva.