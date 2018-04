Los Warriors despiden a Ginóbili y los Spurs

El equipo de Steve Kerr estuvo muy fallón en los triples, con un 5 de 27 (18%), pero fue mejor en casi todo lo demás. Basó su ataque en el trío formado por Kevin Durant, autor de 25 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, Klay Thompson, con 24 puntos, y Draymond Green, con 17 puntos, 19 rebotes y siete asistencias.

Ettore Messina volvió a dirigir al equipo tejano en ausencia de Gregg Popovich, que se perdió su tercer encuentro seguido tras la reciente muerte de su esposa Erin. Además de Aldridge, apenas destacaron en ataque Patty Milles, con 18 puntos, y Manu Ginóbili, con 10.

Danny Green se quedó a cero en los 16 minutos que jugó y Pau Gasol solo anotó un punto desde la línea de tiros libres, tras fallar los tres tiros de campo que realizó en los 18 minutos que estuvo en la cancha, además de sumar seis rebotes y tres asistencias.

Para Pau Gasol, a sus 37 años, fue su quinta eliminación en una primera ronda de los ‘playoffs’, las tres primeras con Memphis y la cuarta con los Lakers en 2013. El pívot español ha competido 12 veces en los ‘playoffs’ y ganó dos veces el anillo con los Lakers, en 2009 y 2010, además de disputar la final en 2008.

Los Sixers, uno de los equipos que están mostrándose más fuertes durante las últimas semanas, certificaron su superioridad sobre Miami (104-91) y cerraron la eliminatoria con un 4-1. El equipo de Filadelfia no jugaba los ‘playoffs’ desde 2012, y en 2016 solo sumó 10 victorias. Ahora accede a las semifinales de la Conferencia Este muy reforzado por sus excelentes resultados: una racha de 16 victorias para cerrar la fase regular y un 4-1 frente a Miami.

Los Sixers marcaron el punto de inflexión de su victoria definitiva ante Miami en un tercer cuarto arrollador: 34-20. J. Redick fue su máximo anotador con cinco triples y 27 puntos. Joel Embiid aportó 19 puntos y 12 rebotes y Ben Simmons, 14 puntos, 10 rebotes y seis asistencias. Miami se quedó cortó a pesar de los números de Olynyk, con 18 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, Dragic, con 15 puntos, y Tyler Johnson, con 16.

Los Sixers se enfrentarán en la semifinal de Conferencia al vencedor de la eliminatoria entre Boston y Milwaukee. Los Celtics dominan la serie por 3-2 tras imponerse en el quinto duelo (92-87). Al Horford marcó diferencias con 22 puntos y 14 rebotes. Junto a él, Rozier, con 16 puntos, y Brown, con 14. Los Bucks no tuvieron suficiente con los 23 puntos de Middleton, los 17 de Jabari Parker, y los 16 de Bledsoe y también de Giannis Antetokounmpo, que además sumó 10 rebotes y nueve asistencias.

Una de las dudas que concitan más expectación, como viene sucediendo en las últimas temporadas, es saber si Manu Ginóbili, a sus 40 años, decidirá retirarse o bien continuará una temporada más su carrera en la NBA. Tras el partido, se despidió con especial énfasis de todos sus rivales y de Steve Kerr. El entrenador de los Warriors le exhortó: “Sigue jugando. ¿Por qué no? Este años conocimos a Roger Federer en China. Le pregunté ¿por qué sigues jugando? Me dijo que amaba el deporte. Si tú lo amas también, sigue, ¡qué coño!”El alero argentino se incorporó a los Spurs en 2002 y ganó cuatro anillos. Promedia 13,3 puntos, 3,5 rebotes y 3,8 asistencias en los 1.057 partidos de Liga regular que disputó, y 14 puntos, 4 rebotes y 3,8 asistencias en los 218 partidos de ‘playoff’ en los que intervino. Fue el Sexto Jugador del Año en la temporada 2007-2008 y All Star en 2005 y 2011.Los Spurs se quedaron muy cortos en ataque y fueron casi todo el tiempo a remolque en el marcador, aunque al final de la mano de LaMarcus Aldridge, autor de 30 puntos y 12 rebotes, llegaron a situarse a solo dos puntos cuando faltaban 57 segundos. Pero Kevin Durant , pese a la oposición de Rudy Gay, anotó el triple que acabó de allanar el triunfo para los Warriors.