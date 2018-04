A empresarios no les alcanza para mejorar transporte público

El regidor Gabino Carbajo Zúñiga comentó queen el caso de que los empresarios no cuenten con las posibilidades de hacer las modificaciones, pues tienen hasta el 30 de julio para hacer el cambio de camiones.Antes del 30 de julio lossin embargo los empresarios han argumentado no tener las posibilidades económicas para hacer las modificaciones solicitadas por el Municipio y pese a que el Ayuntamiento no ha resuelto el tema del ajuste tarifario, existeAunque a mediados del año pasado el Municipiola situación continúa sin resolverse.El regidor comentó que las reuniones con los involucrados para



“Ellos (concesionarios) están presionando para que se resuelva lo relativo a sus tarifas. Está ya terminado lo que nosotros tenemos pendiente y nos vamos a reunir entre jueves o viernes con el director de transporte”, comentó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lo que sigue: Se espera que el próximo mes