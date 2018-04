Adiós rebeldía, Avril Lavigne presenta nuevo disco y un look más maduro

Race To Erase MS Gala @carynalpert Una publicación compartida de Avril Lavigne (@avrillavigne) el 20 Abr, 2018 a las 9:00 PDT

La cantantereapareció el fin de semana, en su primer acto público después de que hace tres años se diera a conocer que padece la, que se transmite por la mordida de una garrapata y que la dejó postrada durante meses."He estado escondida, hibernando y sanando, y es muy inestable", confesó la cantante.Tras su aparición en la alfombra roja en una gala en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el pasado 20 de abril, Lavigne afirmó que volvería con un nuevo álbum este año."He estado trabajando en esto durante tres años.De hecho, puedo decir que esta vez voy a terminar con este álbum en dos semanas (más), y lo pondré a la venta este año", señaló la cantante que mostró un look más maduro.El disco se encuentra en estudio desde fines de 2017, luego de que la cantante firmara un contrato discográfico con BGM.Pero esta vez Lavigne promete venir con un estilo totalmente distinto al pop punk de sus orígenes."He pasado por un montón de cosas personales en los últimos dos años, así que realmente he sacado provecho de eso.Es decir, siempre lo hago, pero este álbum es muy diferente", dijo a E! en la gala anual de Race To Erase MS.Según la cantante, su nuevo disco es “vocal”, en donde se podrá escuchar la “emoción que tienen las letras”."He estado escribiendo canciones que son realmente poderosas, verdaderas, honestas y sinceras, y creo que la gente realmente podrá relacionarse con ellas", confiesa Lavigne.La cantante conocida por canciones como “Sk8ter Boy” o “Complicated” y famosa por su actitud rebelde, dice que ahora tomará un tono más emocional en sus canciones, gracias al sonido "impulsado por el piano".En los últimos meses, Avril ha publicado numerosas fotos y videos en su cuenta de Instagram, en donde se muestra componiendo o grabando en el estudio.Además ha publicado mensajes relacionados a su nuevo álbum, “empecé a mezclar mi álbum y finalmente todas las piezas se unen.Estas canciones están tan cerca de mi corazón.Deséenme suerte mientras arrojo hasta la última gota de mí en estas etapas finales.El tiempo es poder y necesitaba esta vez vivir y escribir para pasar por mis altibajos”, publicó hace dos meses en su cuenta de Instagram.El próximo álbum de la cantante se podrá escuchar antes de fin de año."Estoy haciendo todo lo que puedo, y solo quiero que esté listo y todo sea perfecto", dice la cantante.Y agrega, "se ha dedicado mucho cuidado a esto.Toda la espera y el trabajo duro de mi parte darán frutosLo prometo".rad