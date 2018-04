Conoce a ‘El Húngaro’, único candidato independiente en Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Agricultor por convicción y revolucionario de corazón, Julio Hugo Sánchez Quiroz ‘’, candidato independiente a diputado federal por Ixmiquilpan, habló con AM Hidalgo sobre el origen de su particular seudónimo que hoy lo identifica en todo el Valle del Mezquital.Hijo de campesinos, la infancia de Julio Hugo empezó en su natal San Salvador para luego migrar a Actopan, donde empezó sus estudios básicos y su pasión por el futbol. El apodo nació cuando tenía 12 años de edad, cursaba apenas la secundaría y se adentraba en la pubertad.Recuerda que se instaló un circo con artistas de Hungría en el municipio y que, relató.Pasó más de una semana sin ir a los entrenamientos, pues se fue el circo y, cuenta: “regresé con mis amigos a retomar la actividad deportiva y fue uno de mis compañeros que, cuando me vio llegar gritó: ‘miren, ahí vine El Húngaro’., expresó.En esa escuela secundaria fue compañero del exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto.Aunque seguido lo decepciona, a sus 67 años de edad El Húngaro se declaró fan del Cruz Azul, equipo de futbol al que apoya desde niño. Sin embargo, férreo como sus raíces, indicó que las decepciones también traen esperanzas.Al tiempo de reconocer que militó por muchos años en el PRI, El Húngaro señaló que desde hace años se apartó paulatinamente de las decisiones del partido para abocarse más en las cuestiones del campo en el distrito de riego del Valle del Mezquital.Fue a petición de líderes comunales, campesinos y amigos que decidió postularse como candidato independiente, logrando la única candidatura en Hidalgo otorgada por el Instituto Nacional Electoral (INE).El Húngaro manifestó que hoy el sector que más necesita respaldo de las autoridades y representantes populares, sin duda es el campo. Por ello, afirmó que los campesinos ya no merecen medios apoyos ni que siga olvidado., por ello, agregó queComo presidente de la Organización Productora Agrícola y Ganadera de Aguas para Riego A.C del Valle del Mezquital, puesto honorífico, aseguró que, expresó a AM Hidalgo.A sus contrincantes Héctor Pedraza Olguín (PRI), Margarita Ramos Villeda (PAN-PRD), Cipriano Charrez Pedraza (Morena), Álvaro Martínez Hernández (PT) y Javier Ángeles Raygadas (PES), pidió “que no se les olvide que la campaña dura tres meses y que esto es pasajero”., agregó.