Sala Toluca confirma candidaturas comunes

Magistrados de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimaron la impugnación que buscaba tirar las seis candidaturas comunes fraguadas por el PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social (PES) en Hidalgo.



Al determinar que no hubo irregularidad en que cada partido político presentara una plataforma electoral y no una común, tal como lo rebatió el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues esto no genera confusión en el electorado.

Juan Carlos Silva Adaya, magistrado ponente, confirmó los seis convenios hechos por los partidos políticos involucrados para registrar las candidaturas comunes ya que “una cosa es presentar un convenio de coalición y otra cosa es una candidatura en común”.

La representación de Morena ante el IEE observó que el convenio no se dio en los términos para las seis candidaturas comunes, sino que se hizo de manera individual; además no existe una plataforma electoral conjunta y, en el caso del PES, no existe una autorización de su presidente nacional para signar el convenio.

En este último asunto, los magistrados resolvieron que la autorización de un órgano partidista nacional se da solo para los convenios de coalición y no para las comunes.

Los seis aspirantes de las candidaturas comunes del PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y PES son: Carlos Alberto Anaya de la Peña, por el distrito de Zimapán; Adela Pérez Espinoza, por San Felipe Orizatlán; Guadalupe Cruz Romero, por Ixmiquilpan; Rigoberto Fabricio Rodrigo Cousoc, por Huichapan; Sergio Edgar Baños Rubio, por Pachuca 13; y Eréndira Contreras Hernández, por Villas del Álamo.