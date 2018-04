Amazon meterá las compras en el maletero del coche

Amazon tiene claro que cualquier obstáculo o impedimento que dificulte el proceso de compra, resulta totalmente improductivo y, por extensión, menos rentable. En este sentido, del gigante del comercio electrónico lo hemos visto prácticamente todo a la hora de facilitar el proceso de compra: desde drones que entregan paquetes en tiempo récord, hasta la posibilidad de dar acceso al mensajero de la firma para que entregue el pedido aunque no estemos en casa. Y es que, de todos los inconvenientes que genera la compra online, tal vez sea la presencia o no de alguien en casa para recibir el pedido la que más frene al cliente a la hora de hacer clic. Pues bien, lo último que pretende el gigante es introducir la compra en el maletero de nuestro coche y así ofrecer una solución para los que estén en ruta o no vayan a casa en breve.

Dentro del programa Amazon Key -el mismo que permite que el mensajero, supervisado mediante cámaras, introduzca la compra en el domicilio-, la firma de Jeff Bezos permite que el usuario escoja que su pedido sea depositado en el maletero del vehículo. ¿Cómo funciona exactamente? Los usuarios premium de la firma (únicamente disponible para ellos), escogerán como servicio de entrega Amazon Key, y dentro del mismo, la novedosa entrega en el coche. Para que este nuevo servicio funcione, desde Amazon dejan claro lo evidente: el vehículo tiene que estar aparcado en un lugar accesible públicamente (nada de garajes privados o zonas acotadas) y por descontado, ser compatible con el servicio.

Amazon ha avanzado que el servicio está ya operativo (en Estados Unidos, por el momento) en determinados modelos de Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, y Volvo, aunque se avanza que con el tiempo serán más las marcas compatibles. Una vez tramitado el pedido, el mensajero de la firma se dirigirá a la calle y el cliente será alertado en el móvil de la maniobra; una vez situado frente al coche del cliente, el empleado de Amazon abrirá el maletero con una aplicación específica y tras depositar el pedido, el cliente será informado del éxito de la operación.

¿A qué tipo de clientes se dirige esta nueva versión de Amazon Key? Uno podría pensar inicialmente que los más estresados o faltos de tiempo son el target más directo, o bien quienes no se fíen de permitir el acceso al domicilio al empleado de Amazon, pero en realidad, la entrega en el coche puede venir muy bien cuando se quiera dar una sorpresa a algún familiar y no se quiera que ésta sea arruinada al entregarse en casa.

El cliente, en cualquier caso, puede bloquear en el último momento el acceso del mensajero, en cuyo caso, la nueva dirección de entrega será la asignada por defecto; también puede cambiar la ubicación de la entrega si decide trasladarse a otro punto con el coche. “Es rápido y seguro; la única diferencia con la entrega en casa es que aquí no hay cámara”, explica a The Verge el responsable de tecnologías de entrega de la compañía, Peter Larsen.