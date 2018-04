Inviable proyecto alterno para saneamiento del río Tula

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En este momento, no existen las condiciones para realizar el proyecto alterno que propone la Federación de Trabajadores del Estado de Hidalgo perteneciente a la CTM, el cual contempla mandar el agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por el río Tula, ya que eso implicaría dejar sin agua para sus cosechas a los distritos de riego 03 y 100 en Tula y Alfajayucan, respectivamente, expusieron representantes de Conagua.El pasado viernes 20 de abril, las dos agrupaciones en defensa del río Tula se reunieron con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades locales para revisar el proyecto que se efectúa en el cuerpo acuoso; ahí se pretendía informar si las especificaciones que presentaron integrantes de la CTM son viables o no, pero a falta de revisión por Comisión, se postergó ese punto.Aun así, ingenieros de la Federación dependiente de la CTM, quienes también forman parte del Grupo Ecologista Hidalguense de Protección al Medio Ambiente (GEHPMA), expusieron brevemente el proyecto, ya que en el lugar de reunión se colocó una maqueta que respalda la propuesta.Durante el intercambio de ideas, el subgerente de supervisiones de Conagua, José Alberto Sánchez, fue claro al decir que el proyecto tiene varias deficiencias que se pueden mejorar; sin embargo, su análisis requiere tiempo y actualmente se carecen de estudios hidrológicos y topográficos para poder hacer un análisis adecuado, no obstante, se comprometió a hacer las observaciones pertinentes.Además, María Guadalupe Villeda Amador, delegada federal en Hidalgo de la Conagua, enfatizó que no vendrá más agua una vez que se ponga en operación el Túnel Emisor Oriente (TEO), como planteó durante la exposición del proyecto el ingeniero Carlos Gómez Alfaro, integrante del GEHPMA y CTM.La delegada recalcó que la cantidad de agua será la misma, la diferencia es que vendrá más rápido porque los materiales del TEO tienen tecnología reciente, en comparación con la del Túnel Emisor Central (TEC).Lo que significa que el agua que se mandaba en 72 horas por el río, ahora tardará 48 horas, por ejemplo. Lo que podría crear la ilusión de ver más agua durante ese tiempo pero después se volvería a vaciar, afirmó.Este posicionamiento fue respaldado por Alejandro Acosta, quien también pertenece a CTM y al GEHPMA, ya que refirió que el TEO se construyó para conducir el agua por ahí mientras se le da mantenimiento al TEC, pero eso no implica que vaya a venir más agua.A lo mucho, puede incrementar un diez por ciento el volumen pero eso no es suficiente para que se den inundaciones, siempre y cuando se drague el río, afirmó.Durante la exposición del proyecto, Gómez Alfaro planteó que sería conveniente que el agua que trata la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) se envíe por el río Tula y con eso se vaya saneando el afluente, mientras que el agua residual que venga de más se mande por el canal requena.En respuesta, la delegada de Conagua dijo que el agua que se envía de la PTAR al canal requena es un agua comprometida, ya que se distribuye para los distritos de riego 03 en Tula y 100 en Alfajayucan, por lo que mandarla por el río Tula implicaría dejar a ambos distritos sin agua.Recalcó que por el río Tula sólo se mandan los remanentes para que se almacenen en la Endhó y en tiempo de estiaje se pueda distribuir de ahí a los distritos de riego para que no se queden sin agua.Sabino Juárez Corona, vocero de los comuneros de Tezontepec de Aldama recalcó que no se les está enviando el volumen de agua que les corresponde, por lo que personal de Conagua remarcó que conducir el agua hacía otro lado acrecentaría la escasez que ya enfrentan los agricultores.Por ello, la delegada María Guadalupe Villeda comprometió que integrantes de la CTM y de hidroagrícola se junten para que platiquen y vean si hay solución para reponer el volumen de agua comprometida para riego y se hable sobre los costos operativos y su viabilidad.Cabe mencionar que la delegada enfatizó que los trabajos que se realizan en el río Tula ayudarán a disminuir la velocidad con la que vendrá el agua, aunque solo en un 50 por ciento, ya que el proyecto no se realizará como estaba planeado y a partir de mayo se regresará el dinero que no se ha ocupado a Hacienda.