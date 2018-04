Inicia la 1a etapa de comercialización del parque aéreo Skyplus

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un evento privado con empresarios de la industria y representantes de las autoridades estatales y federales, el empresariopromotores del proyecto Sky Plus, dieron a conocer el inicio la primera etapa de comercialización del Parque Aéreoespacial y logisticoA través del parque aeroespacial, el gobierno del estado deapuesta hacia la industria aeronáutica y logistica.El proyecto contempla atraer decenas de inversiones nacionales y extranjeras en la zona y detonará miles de empleos directos e indirectos, en un espacio de la zona conocida comoPuerto Interior.“Enya se ha invertido una gran cantidad de dinero creyendo encomo un país con gran potencial, se han instalado ya más de 3 km de infraestructura de redes hidrosanitarias y pluviales, además se ha concluido la urbanización de la primera etapa la cual consta de más de 1 km vialidades de concreto hidráulico, instalaciones de redes eléctricas y alumbrado público subterráneas, la instalación de infraestructura fibra óptica para telecomunicaciones” asi manifestó Ismael Flores.Sky Plus está preparado para recibir empresas de primer nivel global, para ello comenzará con la construcción de 18,000 m2 de naves Clase A.Cuenta con terrenos disponibles para proyectos Build-to-suit (BTS), que son trajes a la medida de las necesidades de los potenciales clientes nacionales e internacionales.Por su parte Carlos Puente, director de desarrollo de, aseguró que este complejo fortalecerá a la región del Bajío para volverla más competitiva y convertirla en un destino premier de la manufactura y la logística aeroespacial."Llegar al punto de iniciar la comercialización es solo uno de los procesos que nos trajeron aquí, pues empezamos con las inversiones desde hace varios años convencidos en el gran potencial deen el mundo y estamos seguros que no nos hemos equivocado, la creación de valor en la comunidad ya que se cuenta encon gente capaz y de trabajo” dijo Flores.Este centro está planteado para que en una primera etapa sea un centro logístico y aeroespacial, se contempla que en un futuro también se alojen empresas que fabriquen diversas piezas y componentes automotrices.“Para el logro de la instalación de este desarrollo industrial se contó con la participación de la iniciativa privada, instituciones educativas y del gobierno Estatal y Federal, pues los inversionistas del desarrollo aeroespacial decidieron ubicar este complejo industrial endebido a la calidad de su infraestructura y ubicación estratégica”, aseguro Puente.Con este centro se impulsará el comercio internacional facilitando operaciones aduaneras, pues ofrece una amplia conectividad al formar parte de un eje carretero y ferroviario que permitirá llegar al destino de los clientes tanto encomo en