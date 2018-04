La comida como refugio entre los migrantes

Ser migrante no es sencillo, porque no es fácil darte cuenta de que el lugar donde creciste ya no puede proveerte de las oportunidades que necesitas. No es sencillo tomar la decisión de dejar atrás a tu familia, a tus amigos y a todo lo que conoces; más aún, llegar a un lugar nuevo donde todo es diferente y quizá hasta extraño; donde, además, eres visto como “el otro” y por esa misma razón no te son ofrecidos los mismos tratos, los mismos derechos u oportunidades.

Al encontrarte solo en ese lugar al que tuviste que migrar, comienzas a añorar hasta lo más básico, lo que dabas por sentado y que hasta ahora, te das cuenta del gran valor que tenía. Por eso escuchamos de los mexicanos que se marcharon, frases como “es que sin las salsas o las tortillas, nada sabe igual”.

A final de cuentas, algo tan elemental como la comida, está tan arraigada en nosotros como mexicanos, que nos da sentido de quiénes somos, de dónde venimos y que por naturaleza, nos recuerda a nuestros seres queridos. Todos sabemos, por ejemplo, que no hay salsa más rica que la que hacía tu madre o tu abuela.

Es tal vez por eso, que los mexicanos se han adueñado de la escena culinaria de las diversas ciudades en las que se asentaron; porque la comida funciona como una especie de puente, a través del cual, nos podemos reconectar con nuestros familiares o el territorio que dejamos. La comida rememora.

Más que eso, en los tiempos actuales, nuestras comidas, siempre acompañadas con una salsa, son un estandarte de quiénes somos frente al mundo. Cuando un mexicano migrante vive en la constante amenaza de ser discriminado, deportado y de perder todo por lo que ha trabajado, nuestros platillos llenos de picor le recuerdan que hay toda una comunidad que lo apoya, que sigue apostando por sus sueños y que cree en la lucha por sus derechos.

Esas comunidades se encuentran no solo en Estados Unidos sino en México, ya que es imposible olvidarnos de las dificultades que sufren en temas como salud, educación y legalidad.

Por ejemplo, la compañía Herdez ha entendido muy bien la situación por la que atraviesan miles de migrantes y sus familias; por lo que ha creado una nueva campaña a través de la cual, por cada Salsa Herdez® que compres, un porcentaje de su venta será donado a la organización LUPE (La Unión del Pueblo Entero) para dar apoyo en salud, educación y legalidad a mexicanos que lo necesitan en Estados Unidos.