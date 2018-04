Humilla maestro a alumna frente a sus compañeros

La madre de una estudiante de la escuela Cetis No. 160 denunció que su hija sufrió de bullying por parte de su maestro al momento en que él estaba revisando los trabajos de los alumnos, rompiéndole dos rotafolios frente al resto de sus compañeros en el patio del plantel educativo.

En marzo, la alumna Elizabeth Martínez, de sexto semestre denunció haber sufrido de maltrato por parte de su maestro Rodolfo Ruiz Flores.

“Él estaba revisando los trabajos de todos en el patio, cuando empezó a revisar los míos, le pidió al resto de mis compañeros que se acercaran y al hacerlo, comenzó a romper mis rotafolios, diciéndome en voz alta que estaban mal hechos”, comentó la alumna.

Ante esta situación, la estudiante indicó que tomó sus cosas y se retiró de la escuela, comentándole a su mamá que se sentía mal, por lo que la llevaron al centro de salud, en donde los médicos le diagnosticaron un problema severo de ansiedad y depresión.

Y aunque la madre ha sostenido reuniones con autoridades de la escuela y padres de familia, manifestó que lo único que ella desea es que se haga justicia y que no se permita que se vuelva a cometer este tipo de acciones por parte de los maestros en contra de los alumnos, ya que indicó que, aunque ahorita quien sufrió del problema fue su hija, esto no significa que los demás queden exentos de no llegar a vivir una situación similar.

Por su parte, la directora de la institución, Ofelia Hernández Pantoja, indicó que ya se inició un proceso de investigación sobre el incidente.

“Reconoció la acción que cometió, pero indicó que fue sin alevosía o hacerle un mal a la niña, argumentando que quiere fomentarles un carácter de triunfadores, lo único que hizo fue en enfatizar que los planos que le entregó la alumna no cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas”, leyó la directora de un documento redactado y firmado por el maestro Rodolfo Ruiz.