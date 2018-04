Tienen drenaje en malas condiciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Malos olores y riesgo de infecciones son algunos de los problemas con los que habitantes de la colonia Galaxias el Naranjal deben lidiar todos los días debido al mal estado en el que se encuentra el drenaje en la zona, explicó el regidor David Muñoz Torres.Destacó que atendiendo a las quejas e inconformidad de los vecinos de esta zona solicitó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (Japami) proporcione la ubicación de la planta de tratamiento y que se verifiquen las descargas que se realizan al río.“Hace aproximadamente dos meses los vecinos de Galaxias el Naranjal se acercaron a mi oficina para contarme de un problema que tenían con el drenaje, visité el fraccionamiento y me di cuenta de que tenían un drenaje pluvial que está libre y un drenaje sanitario”, señaló el Regidor.Destacó que esta situación representa no solo problemas para que los colonos realicen sus actividades cotidianas como tomar un baño, sino que además es un foco de infección que genera moscas y mosquitos debido al estancamiento de aguas negras.“La problemática se ha ido agravando, viene subiendo a cantidad de heces fecales y aguas residuales entonces llega al punto de que puede desbordarse y salir todo aquello a la calle, otro problema que tiene es que no se pueden bañar o hacer sus actividades normales, aunque paguen su recibo de saneamiento y agua potable porque sus registros están saturados también”, dijo.Destacó que se solicita una solución eficaz y duradera que no solo consista en la liberación del drenaje de la colonia.“La petición primera fue que libren el drenaje para que la gente pueda realizar sus actividades comunes, la segunda es que nos digan dónde está la planta de tratamiento para verificar como se está tirando al río, y la tercera es darle una solución definitiva a la gente porque está pagando”, finalizó el Edil priísta.