OSORIO vs MÁRQUEZ

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La luna de miel entre el gobernador Miguel Márquez y Miguel Ángel Osorio Chong, terminó. El ex Secretario de Gobernación es ahora candidato “pluri” al Senado en campaña y no va a dejar pasa una.En una encerrona con priístas, en León, cuentan que el hidalguense expresó lo siguiente de Márquez: “En lugar de encomendarle a Dios la seguridad de Guanajuato, mejor que se ponga a trabajar”. Órale.Ante la prensa reiteró sus críticas. Márquez y Osorio traen el mismo discurso, que Federación y Estado ya hicieron lo que les tocaba y el otro no cumple. Por eso estamos como estamos...Miguel Ángel Osorio Chong es el primer priísta de alto nivel podemos decir que sale “respondón” al gobernador Miguel Márquez Márquez y sus aliados, quienes tienen rato repitiendo una y otra vez que ellos hacen lo que pueden frente a la imparable ola violenta que ya pone a Guanajuato en primer lugar de víctimas este año. La Federación, en particular Pemex, no colabora para frenar el huachiol y pues así no se puede, dicen.Mientras Márquez anda con el presidente Enrique Peña Nieto de gira por Alemania, aquí el procurador Carlos Zamarripa Aguirre aparece (poco frecuente) para acusar otra vez la indolencia de Pemex en sus compromisos contra el robo de combustible y un día después coincide con la visita del ex Secretario de Gobernación que dejó la institucionalidad del cargo y en campaña no se detiene para cuestionar al Gobierno estatal.Pero, por el tono y las palabras del hidalguense, parece repetir lo que le señala a Márquez, que es la falta de autocrítica. Al igual que 3M dice que desde lo Federal no hicieron todo lo que les tocaba. ¿Quién tiene la razón?, a los ciudadanos no les interesa ese inútil reparto de culpas, que se pongan a trabajar.Osorio no puede hacerse el desentendido, aunque el ciudadano no entienda de competencias, como él respondió ayer, la Ley si lo distingue, y hay delitos “federales” (como el de la delincuencia organizada) que son una facultad de ese nivel de autoridad y de cuyas investigaciones y resultados no hay noticias.Curioso que en la visita del coordinador de los candidato del PRI al Senado y quien fuera serio aspirante a la candidatura presidencial, no haya asistido el candidato a gobernador, Gerardo Sánchez. El candidato en el segundo lugar de la fórmula al Senado, Gerardo Zavala, se disculpó por él porque tenía ocupaciones. No sabemos cuáles eran porque en su agenda del día aparecían “actividades privadas”.Osorio vino en calidad de motivador del alicaído priísmo de casa. Les convocó a que presuman los logros del Gobierno Federal y les puso como ejemplo la reforma en telecomunicaciones que impacta en mejores costos y servicios para los usuarios de telefonía celular e internet. O los cinco mil kilómetros de carreteras construidos, como la autopista Salamanca-León y la modernización de la carretera León-Lagos.Hoy regresa a Guanajuato el jefe nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Su primera visita fue en septiembre de 2016, recién estrenado como líder del partido. Entonces habló de la unidad y de regresar pronto para poner en marcha la renovación de las estructuras del tricolor para activarlo rumbo al 2018. Ese plazo fatal ya los alcanzó, la división es mayor ahora y la “sacudida” al trabajo de partido no llegó.El Presidente del PRI tiene una reunión con la clase política del terruño a las 12 horas en las instalaciones de la CTM, en León. Por la tarde un encuentro con jóvenes en la sede del Comité Estatal del PRI y luego un encuentro con mujeres priístas en el Hotel Gran Plaza, en la capital.En su primera visita del 2016 lo acompañaron los que aspiraban a la candidatura a Gobernador: Gerardo Sánchez García, Miguel Ángel Chico Herrera y José Luis Romero Hicks. Hoy Chico anda en campaña con Morena por la diputación federal del distrito 15 y José Luis se quedó en el PRI pero lejos de lo que pasa en el terruño, se fue a apoyar a Pepe Meade Kuribreña. Gerardo y su equipo se rascan con sus propias uñas.Aunque lo prometió Ochoa no regresó a Guanajuato sino hasta agosto del año pasado y sólo “de pisa y corre” para tomarle protesta al nuevo Consejo Político Estatal priísta en el Auditorio del Estado. Ahí hizo el clásico llamado a recuperar el estado, y bla, bla, bla; en esta tierra el partido vive otra realidad.En respuesta a Diego Sinhué, quien dijo que antes de exigir debates presenten su “3de3” (declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses), el “morenista” Ricardo Sheffield Padilla asegura que en cuanto presente su declaración fiscal de 2017, el próximo 30 de abril, subirá su “3de3” a la plataforma del IMCO. Antes hará hoy por la tarde una parada en la oficina del SAT para resolver un problemita con su FIEL.El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), encabezado por Mauricio Guzmán Yáñez, informó anoche en su cuenta de twitter que asistieron al arranque de impresión de boletas electorales para el voto de guanajuatenses en el extranjero, en la imprenta LSC Communications, ubicada en Estado de México. Acudieron consejeras, consejeros y funcionarios del IEEG, así como representantes de los partidos políticos.