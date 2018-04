Seguridad Pública y Violencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El domingo pasado se llevó a cabo el Debate de la y los candidatos a la presidencia de la República. Llamó mi atención la importancia que ha cobrado el tema de prevención.Fueron varios postulantes quienes mencionaronque cada vez agravan y perturban más la paz de la ciudadanía.Margarita Zavala hizo hincapié en una educación enUn punto muy acertado ya que en 2017 en Baja California Sur, tras la realización de un diagnóstico que detectó problemas sociales y falta de comunicación entre miembros del hogar, se implementó un programa llamadopara la solución de conflictos y sobre todo para promover la sana convivencia.Se puede prevenir el delito fomentando en el hogar los valores sociales y la buena conducta,Ya decía “El Bronco” en el debate, que su mamá, aunque no sabía leer y escribir, le enseñó a no tomar lo que no es suyo.Los factores que inciden en la conducta delictiva son muy diversos.El candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, habló deasí también considera necesario tener un cuerpo policiaco confiable y un trabajo de inteligencia previa.En realidad hay que ir más allá, ya que se requiere un enfoque multidisciplinario en el que participen diferentes sectores, instancias deentre otros.Uny las instituciones.La planeación urbana y el manejo de los espacios juegan un papel muy importante enLa inversión en obras municipales debe propiciar ambientes seguros conLa participación ciudadana y las asociaciones civiles son de gran importancia para lograr comunidades seguras.Un rubro que sólo Margarita mencionó ligeramente y que representa una grave problemática esEl hogar es el espacio de mayor riesgo para niños, niñas y mujeres.u otras personas conocidas.