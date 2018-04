Buscan superación de familias leonesas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“México necesita de personas que ayuden a otros; estamos viviendo una situación muy difícil y cada vez más es necesario que haya personas que se comprometan a ayudar al que menos tiene”, dijo María del Carmen Moncayo de Villaseñor, fundadora nacional de AMSIF.Con motivo de la celebración del 45 aniversario de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia (AMSIF) León, María del Carmen, visitó a las integrantes leonesas en su festejo.En entrevista exclusiva para am resaltó la dedicación y labor de las integrantes de la asociación que pertenecen a los 10 centros de atención que se encuentran en León, donde nació el segundo centro.“Iniciamos la obra hace más de 45 años a nivel nacional, en la Ciudad de México, luego me pidieron en el Seminario de Formación fundar AMSIF aquí en León”, contó.AMSIF nació bajo iniciativa de María del Carmen y María Luisa Arroyo de Ramírez (+) con el objetivo de promover la formación integral de la mujer y sus familias siguiendo la fe cristina.“Nacimos con el fin principal de trabajar por la familia en temas de evangelización y promoción humana, con mujeres de las colonias más vulnerables, aquellas mujeres que no han tenido oportunidades en su vida”.“Estamos muy convencidas de educar a la mujer y promover a la familia; la familia ahora necesita formación y ayuda porque estamos pasando por situaciones difíciles en todos los sentidos”, agregó.María del Carmen, a sus 92 años, sigue trabajando a favor de los que menos tienen, impulsada por su fe en Dios, ya que después de 45 años ha visto muchos casos de éxito.“Soy una mujer católica y mal haría que si el Señor me ha dado tanto yo no pueda compartir mi vida, por eso necesito seguir”.Ella nació en Monterrey, Nuevo León, pero a muy temprana edad se fue a vivir al entonces Distrito Federal, por cuestiones laborales de sus padres.La mayor parte de su vida radicó en la Capital del País y hasta hace unos años se mudó a Cuernavaca, Morelos, desde donde sigue al pendiente de la asociación.Ella reconoce el trabajo de las integrantes de los centros AMSIF León.Las ve como mujeres entregadas, entusiastas y responsables, que han estudiado y se han preparado actualizándose en los diferentes temas que aborda el seminario de formación.“Invito de todo corazón mujeres, muchachas, de cualquier edad, a sumarse a AMSIF, vale la pena, les va a cambiar la vida, si están tristes, sino encuentran un camino, si tienen dificultades, lleguen a AMSIF, definitivamente su vida va a cambiar, porque ustedes van a ayudar a que otras personas cambien”, finalizó.