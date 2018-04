Impulsan cultura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Desde 2013 trabajo en el tema de artesanías guanajuatenses y me he enfocado en analizar los procesos creativos”, comentó Vanessa Freitag. investigadora de la Universidad de Guanajuato durante su intervención en el panel “Cultura, música y arte popular”.En el Museo de Arte e Historia de Guanajuato se realizó este panel en el que también participó Miguel Santos, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) y Amelia Chávez, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, moderó.“Otro aspecto al que le damos seguimiento es de los procesos de transmisión del conocimiento de estos artesanos a las nuevas generaciones”, agregó Vanessa.“Curiosamente no hay una cultura para conocer e interesarse por el arte popular mexicano y especialmente el de Guanajuato”, enfatizó.Miguel Santos habló de que las fiestas populares son una manera de expresar la identidad a través de las artes y promovió el estudio de estas manifestaciones artísticas y culturales.