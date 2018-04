Guanajuato está en el mapa de todo tipo de delitos: Osorio Chong

“Estamos en un nuevo modelo de Justicia Penal, venimos de uno que duró 100 años, y en donde el actual se aplica, como Estados Unidos, algunos países de Europa, en Chile, la prisión preventiva ya no es un instrumento, es llevar el proceso en libertad, puede o no gustar, es muy garantista pero es el que decidimos todos, el Constituyente, y, si ese tenemos, con eso hay que enfrentar la delincuencia”, anotó.



“A esas reglas, en las que todos los partidos estuvieron de acuerdo, hay que apegarnos, si hay que hacer modificaciones que le sirvan a la sociedad ahí estaremos para apoyar...Tendremos que hacer toda una revisión pero hoy por hoy tanto de Derechos Humanos, instancias nacionales e internacionales, juristas, han dicho que la prisión preventiva no es lo que nos dará resultado, es la preparación y capacitación (de los funcionarios de Seguridad y Justicia) y eso no lo están teniendo aquí en Guanajuato”, concluyó.

El exsecretario de GobernaciónDijo que no entiende los reproches del gobernadorpues antes aplaudía hasta el trabajo de Petróleos Mexicanos ante el robo de combustible.El hidalguense, candidato plurinominal del PRI al Senado, se reunió por espacio de media hora (sin acceso a medios de comunicación) con candidatos al Senado, a las diputaciones federales ycon el objetivo de manifestarles su respaldo y motivarlos en sus campañas.MAOS: Tuvimos reuniones en las que el propio Gobernador me decía Pemex está jalando muy bien, Pemex está haciendo muy bien las cosas, y ahora no entiendo porqué el cambio de discurso, la actitud de estar echando la culpa al Gobierno Federal o a Pemex va en contra de él mismo porque es quien tiene la responsabilidad, nadie más tiene la responsabilidad en este Estado que el Gobernador que fue electo.MAOS: Tan lo reconocemos que nos sentamos con ellos, tú comentario sobre delitos federales lo hago a un lado porque a la gente le afectan unos y otros, o nos coordinamos y trabajamos juntos o no vamos a responder a las necesidades de seguridad de la población. Nunca escatimamos todo el apoyo al Gobernador para solucionar éste y otros problemas, como el de violencia contra las mujeres en el que nosotros nos acercamos para que funcionaran mejor las cosas aquí y lo puede decir el Gobernador.MAOS:Desde el ámbito Federal hicimos todo lo que nos tocaba, no nos toca estar vigilando los Estados, estamos en apoyo y respaldo, tenemos una Policía Federal de élite que pudo servir y respaldar, igual que el Ejército y la Marina, se tienen que hacer fuertes en lo municipal para enfrentar el crimen con todo el respaldo del Estado, y lo que creo es que el Gobierno del Estado no ha crecido de manera importante el número de policías, no se tenían los índices que se tenían y fueron creciendo de manera significativa, Guanajuato no estaba en el mapa y hoy está en el mapa de todo tipo de delitos.MAOS: Necesitamos más de la autoridad municipal porque no puede ir el Gobierno Federal a resolver los problemas locales... Mayor capacitación, mayor coordinación, son muchas las cosas que hay que decir en esas estrategias a las que iba de respaldo la Federación a Estados y Municipios, y en donde pues parecía que la tarea la teníamos que hacer nosotros, y ahí iban delitos federales y del fuero común.y gobernadores que plantean la urgencia de la prisión preventiva para los detenidos por portar armas de fuego y robo de combustible.La Conferencia Nacional de Gobernadores, y el depara que los detenidos por portación de armas deenfrenten su proceso penal en prisión preventiva. Consideran que el actual sistema favorece que delincuentes sujetos a proceso cometan más crímenes.Para el político priísta elsí ha funcionado en otros países pero para ello es indispensable profesionalizar a los primeros respondientes de los delitos, y los Estados no lo hacen.