A prisión ex secretario de Duarte, por usar avioneta para recoger hijo de ex gobernador

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras ser imputado por delito dequien fuerarecibió unEl Ministerio Público lo acusó dedel ex mandatario priista,para luego trasladarloPor este presunto ilícito, informaron, se desviaronLuna Hernández fue arrestado ayer por elementos de la Fiscalía General del Estado, luego de haber sido deportado de Estados Unidos, donde se realizó su detención.El ex funcionario estatal fue trasladado del Cereso Estatal número 1, en el Municipio de Aquiles Serdán, a la Sala 13 de la Ciudad Judicial, en la capital estatal.El Juez Napoleón Raya Valdez, del Distrito Judicial Morelos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva de 12 meses.Además, se informó que el próximo lunes se realizará la audiencia de vinculación o no a proceso.