Del pozo, excavado a unos 250 metros (820 pies), manaba petróleo cuando se incendió y había mucha gente alrededor intentando recoger el fuel, agregó el vocero.



"Todos nuestros vecinos salieron corriendo a ver qué pasaba, pero otra explosión fuerte hizo que todos huyeran presas del pánico”.



"Huimos a casa de unos familiares lejos del lugar del incendio. No nos atrevíamos a volver porque el incendio no está extinguido y tenemos miedo a nuevas explosiones”.

Al menos 18 personas murieron quemadas y docenas más resultaron heridas este miércoles en el incendio de un pozo de petróleo recién perforado y no regulado en la provincia indonesia de Aceh.El incendio, registrado en el pozo de la localidad de Pasi Putih, en el este de Aceh, comenzó a la 01:30 de la madrugada de este miércoles y se mantenía activo pasado el mediodía, dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.Syahrizal, un funcionario de la agencia en la zona, dijo que alrededor de"Me desperté cuando una explosión muy fuerte sacudió nuestra casa como un terremoto”, dijo Riska Sri Maulidyawati, una residente de 16 años."Todo el mundo gritaba '¡Fuego! ¡Fuego!' También oí a gente gritando de dolor y pidiendo ayuda”, agregó Maulidyawati. "Los niños lloraban y las mujeres gritaban de pánico. Para mí fue realmente aterrador”., explicó Edi Gunawan, director de un hospital local, a la televisora indonesia.Varias víctimas tenían un pronóstico grave y fueron trasladadas a un hospital más grande, añadió. Circulan algunas imágenes donde se ven decenas de personas cerca del lugar de la explosión.La agencia de mitigación de desastres describió el pozo como “tradicional”, lo que significaría que no está claro quién es el propietario y que era utilizado por la comunidad local.Aceh, en el extremo norte de la isla de Sumatra, tiene importantes reservas de gas natural que no se explotan comercialmente y está llena de pozos ilegales.En los últimos días,