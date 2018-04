En total, 45 violaciones y 12 asesinatos entre 1976 y 1986. Después, se desvaneció. El FBI y a policía de Sacramento, California, aseguran que lo han capturado este miércoles, tras cuatro décadas de misterio.

Ni un ruido. De pronto, estaba en el dormitorio. Las despertaba con una linterna sobre la cara, un cuchillo y una amenaza de muerte. Inmediatamente, se encontraban maniatadas.Si había un hombre en la habitación, también lo ataba.Esta es la descripción, sin detalles,Según adelantó The Sacramento Bee y confirmaron las autoridades en rueda de prensa, fue detenido esta mañana en Citrus Heights, a las afueras de la capital californiana, en relación con dos asesinatos investigados por el sheriff del condado de Ventura. Tiene 72 años.

Joseph James DeAngelo



“La respuesta siempre estuvo en el ADN y siempre estuvo aquí, en Sacramento”, dijo en rueda de prensa la fiscal del condado, Anne Marie Schubert, acompañada de todas las agencias de seguridad que han trabajado el caso desde hace cuatro décadas. Schubert recordó que ella era niña cuando comenzaron los crímenes en el este de Sacramento, y cómo la ciudad cayó presa del terror en aquellos años.



“Para muchos de nosotros ha sido personal”, dijo.

Las autoridades no detallaron de qué formaSolo dijeron que la pista definitiva que llevó a la detención llegó en los últimos seis días. La orden de detención fue emitida el martes.

Anne Marie Schubert



“Estoy superada por la alegría”, dijo. “He estado llorando y sollozando”.



El hombre no hizo ningún intento de buscar ningún dinero. Con calma, empezó a cortar tiras de las sábanas. Les tapó los ojos y la boca a ella y a su hijo. La ató de pies y manos. Ella pudo oír cómo el hombre agarraba a su hijo y lo quitaba de la cama, quizá lo llevó a otra habitación. Entonces, la violó.



“Creo que lo has atrapado, Michelle”, tuiteó Oswalt este miércoles tras conocerse la noticia.

El sheriff de Sacramento,en la barriada de Citrus Heights, 40 años después de sus primeros crímenes en esta misma zona. “Parecía confundido”.Es decir, sus primeros crímenes los cometió siendo agente de policía en activo en Auburn, California. El sospechoso tiene familia. Jones solo confirmó que tiene hijos mayores de edad.Una víctima del violador, Jane Carson-Sandler, aseguró al diario The Island Packet que dos investigadores la contactaron este miércoles.Carson-Sandler fue la quinta víctima del Golden State Killer.Un hombre con pasamontañas estaba sobre ella. Su hijo de tres años estaba junto a ella. “Cállate o te mato”, repitió el hombre, mientras dejaba un rastro de sangre sobre su pecho con la punta del cuchillo. “Solo quiero tu dinero”.Las violaciones como esta comenzaron en el verano de 1976 en los suburbios de Sacramento. ESe le atribuyen decenas de violaciones y asesinatos entre ese año y 1981. Los crímenes cesaron hasta que en mayo de 1986 una chica de 18 años fue violada y asesinada en Irvine, en el sur de California. Es el ultimo crimen atribuido al Golden State Killer. Los casos fueron conectados recientemente gracias al ADN.El pasado mes de febrero se publicó el libro I’ll be gone in the dark, en el que la periodista Michelle McNamara contaba su investigación sobre el caso. El libro se situó como el número 1 en la lista de no ficción de The New York Times. McNamara falleció repentinamente en 2016 a la edad de 46 años. Era la esposa del cómico Patton Oswalt. HBO está rodando una serie sobre la investigación.