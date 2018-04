Odio a las mujeres, presunto móvil de atropellamiento que dejó 10 víctimas

"¡La Rebelión 'Incel' ya comenzó!", decía la publicación de Minassian. "¡Derrocaremos a todos los Chads y Stacys! ¡Todos saluden al Caballero Supremo Elliot Rodger!"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque las autoridades aún no revelan el motivo del ataque que dejó 10 muertos el lunes en esta ciudad, un aspecto importante delfue identificado como el conductor de la camioneta que atropelló a peatones en un cruce y fue acusado ayer en un tribunal de Toronto deEn total, hubo 14 heridos y no 15, como se había reportado.Una publicación críptica en Facebook contenía un mensaje de odio hacia las mujeres.En ella, elogió losun término usado en foros de internet porTambién elogió aun hombre que mató a seis personas en untras describir su furia hacia las mujeres que lo habían rechazado.El atacante de California se refería a losy a las chicas inalcanzables que lo rechazaron comoFuncionarios del Gobierno han dicho que el ataqueEn tanto, el jefe del departamento de Policía de, Graham Gibson, informó queaunque aún no tienen indicios de que el sospechoso dirigiera sus ataques a ellas.