"No queremos afectarla. Yo misma tengo niños. Puedo comprender".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 'grito en el cielo' pusieron los chinos en sus redes sociales cuando vieron el video de una mujer embarazada que, 'mostrando todo su instinto maternal', le puso el pie a un niño para hacerlo caer y que así dejara de correr.El pequeño, de 4 años, no dejaba de correr de un lado a otro dentro de un restaurante , y al pasar junto a ella, la golpea sin querer con un palillo para comida.Cuando el niño vuelve a pasar corriendo por el lugar,Como relata Infobae, críticas, maldiciones, e incluso amenazas le llovieron a la mujer; la gente incluso investigó datos personales para exponerla, llamándola 'la embarazada mala', por lo que la mujer no soportó la presión y se entregó a la Policía.Entre las críticas"Se pasó", "Es infantil y exagerada", le comentaron,"la embarazada tiene derecho a estar enoajda porque no recibió una disculpa de los padres".Al final la mujer se disculpó con la madre del niño y se ofreció a pagar los gastos médicos;Los usuarios de redes se ensañaron tanto con la mujer, que la mamá del pequeño fue al final quien la defendió.