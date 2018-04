Chocan auto y moto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Choque entre un motociclista y el conductor de unaLa falta de precaución por parte dedonde el joven motociclista resultó herido.Por la tarde, personal dede esta ciudad.Quienes reportaron, indicaron a las autoridades que uPersonal de Tránsito arribó al lugar cerca de las 5:30 de la tarde, donde estuvieron involucrados una motocicleta de la que no se dieron detalles y una camioneta azul,Paramédicos y elementos de, de 21 años.Aunque se dijo que no presentaba lesiones de gravedad se recomendó su traslado para valoración,El conductor de la camioneta, cuya identidad no fue dada a conocer,Agentes de Tránsito quedaron a cargo de la situación por lo que personal de