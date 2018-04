Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante su reunión con empresarios de Coparmex y candidatos independientes de la región,, dejó claro queOtro tema del que habló fue la inseguridad, donde pidió a los empresarios no politizar el tema y mejor ayudar al Gobierno.Comentó que será el próximo mes cuando comience a hacer propuestas de ciudad en ciudad de las que ha visitado.En su visita a Celaya, la reunión con integrantes de lay algunos candidatos independientes a la alcaldía de Acámbaro o a una diputación, se reunieron con él.En la reunión que duró poco más de una hora, los empresarios mostraron cómo se encuentra la economía, la inseguridad y los servicios en la zona.“Plantean tener el impuesto de la renta parejo, hay que bajar el Impuesto Sobre la Renta, bajar los costos fiscales que son muy pesados y esa es mi propuesta, bajar el Impuesto Sobre la Renta, bajar el IVA, el impuesto de gasolina y que ellos mejoren las condiciones de empleo de sus trabajadores.“En el tema de seguridad están preocupados, se está saliendo de las manos el tema de seguridad, algunas ciudades del estado, yo les ofrecí algunas recomendaciones como que ellos tienen que colaborar mucho con la autoridad, que no se politice el tema de la seguridad.“Al Gobernador, tiene que echarle muchas ganas les dije que se sumaran a resolver el problema y no solo estemos aislados”, dijo el candidato a la Presidencia de la República.Tras varias reuniones en la ciudad,dijo que en resumen observó un Celaya y un estado que necesita mayor apoyo, sobre todo en el campo y su población.Por lo que será el próximo mayo cuando comiencen a dar las propuestas de cada ciudad visitada.“Estuve escuchando a mucha gente y la conclusión es que Guanajuato necesita condiciones de mayor apoyo del centro, que el crecimiento que está teniendo Guanajuato ayuda a ciertas zonas, pero está despoblándose de otras partes, está despoblando el campo, Guanajuato era muy productivo en este tema”, finalizó.