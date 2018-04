Revelan causa de muerte de Avicii

A través de un comunicado, la familia del DJ señaló: "Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz".

Which is your favourite song from the new EP? Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 13 Ago, 2017 a las 11:26 PDT



"Tim no estaba hecho para la maquinaría en la que estaba metido, era un chico tierno que amaba a sus seguidores pero evitaba los focos", se lee en el comunicado, que asegura que el músico será querido y extrañado "para siempre".

Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 27 Ago, 2017 a las 3:51 PDT

"Welcome Home" is what they said Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 11 Sep, 2017 a las 10:02 PDT

Ladelera "un buscador", un alma artística "frágil" interesado en las cuestiones existenciales, un perfeccionista que trabajaba duro "a un ritmo que le llevó a tener muchísimo estrés", asegura su familia.Según han interpretado algunos medios, una declaración apuntaría a que Avicii se suicidó, la familia no lo ha confirmado Luego de anunciar marzo del 2016 su retiro temporal, el DJ sueco intentó buscar "un equilibrio" en su vida para encontrarse bien y hacer "lo que más quería: música".Avicii, una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica, alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción "Levels", que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.Entre otros temas populares de sueco están los temas: "Wake me up" y "Hey Brother" y discos como "True" (2013) o "Stories" (2015).Colaboró con grandes artistas como Coldplay en "A Sky Full of Stars", David Guetta en "Sunshine", Lenny Kravitz en "Superlove", Robbie Williams en "The Days" o Rita Ora en "Lonely Together".En un documental transmitido en 2017 admitió sufrió problemas de salud durante años (por el consumo de alcohol), y haber padecido ataques de ansiedad.