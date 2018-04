Carvajal no estará en la vuelta contra el Bayern y Nacho es duda

2018-04-26 14:40:53 | EL PAÍS

Si Nacho, que todavía no se ha entrenado con el grupo, no se recupera, Zidane podría repetir el experimento de Lucas.

Foto: Especial | Sergio Ramos charla con Carvajal, lesionado en el césped del Allianz Arena.



Contaba Zidane el miércoles por la noche en la sala de prensa del Allianz Arena que había charlado con Dani Carvajal en el vestuario y que el lateral le dijo que su lesión era “poca cosa”. O al menos tenía esa sensación. Este viernes pasará pruebas. La sensación en Valdebebas es que será baja un par de semanas por el problema muscular que le obligó a pedir el cambio en el minuto 66, cuando el lateral derecho se marchó a vestuarios con mala cara.

La ausencia del internacional español obligará a Zidane a inventarse un puzle para frenar a Ribéry que en Múnich subió y bajó por banda con la velocidad e intensidad de un chaval de 25 años. Nacho, el comodín de la defensa del Madrid, está también de baja. Lleva 26 días en la enfermería y todavía no se ha entrenado con el grupo. Viajó a Alemania con el resto de sus compañeros, pero no entró en la convocatoria y vio el partido desde la grada. Quedan cuatro días de trabajo para que el técnico francés recupere al defensa para que ocupe el carril derecho. Desde el Madrid aseguran que, de momento, las opciones de que Nacho esté disponible el martes están en un 50%.

Carvajal, que el año pasado se despidió de la Liga a principios de mayo por una lesión muscular, se perdió la vuelta de las semifinales contra el Atlético y llegó justo a tiempo para la final de Cardiff. Esta temporada no había tenido problemas musculares. Fue una pericarditis —una inflamación del pericardio, la membrana que recubre el corazón— lo que lo dejó KO durante casi un mes y medio entre octubre y noviembre. Trabajó a destajo, desde que le dieron el alta, para volver cuanto antes. Ahora, el frenazo ha sido muscular. Como el año pasado a estas alturas de campaña y como en la final de San Siro. Abandonó el terreno de juego llorando por una rotura.

Nacho, por otra parte, nunca se había lesionado. La rotura en el muslo que sufrió en Las Palmas el 31 de marzo fue su primer percance. El tiempo de baja estimado era de un mes. Y un mes cumpliría el miércoles, el día después de la vuelta de las semifinales contra el Bayern. Zidane no es de esos técnicos que fuerzan a sus jugadores, ni arriesga si no están al cien por cien, por lo que valorará cómo evoluciona el defensa en los próximos días.

Si Nacho no se recupera, Zidane podría cambiar de posición a Sergio Ramos o repetir con Lucas Vázquez como en el Allianz. El relevo natural de Carvajal es Achraf. A sus 19 años, el lateral de origen marroquí, suma 180 minutos en esta Champions. Le tocó jugar contra el Tottenham en el Bernabéu y en Londres en la fase de grupo. Precisamente, sustituyó a Carvajal, de baja por la pericarditis. En los 11 partidos europeos del Madrid, se ha quedado fuera de la convocatoria en siete.