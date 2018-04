Leones Negros quiere regresar al máximo circuito

2018-04-26 10:03:01 | EL UNIVERSAL | REDACCIÓN

Cafetaleros y Leones Negros juegan la ida rumbo a la final.

Leones Negros van contra Alebrijes. Foto: El Universal.



En búsqueda de disputar la final por el Ascenso MX contra los Alebrijes de Oaxaca, Cafetaleros de Tapachula y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara tratarán de dar el primer paso al título del Clausura 2018 al jugar la final de ida en la cancha del estadio Olímpico de Tapachula.

Los chiapanecos esperan hacer valer su condición de locales para llegar con cierta ventaja a la revancha, programada el domingo en el estadio Jalisco, en esta instancia en la que el gol de visitante ya no cuenta y tampoco la posición en la que terminaron la fase regular.

Los dirigidos por el mundialista en Corea-Japón 2002, el argentino naturalizado mexicano Gabriel Caballero, esperan tener el ánimo elevado para disputar esta final del Clausura 2018 ante Leones Negros de la U de G y después el título definitivo contra Alebrijes de Oaxaca, campeón del certamen pasado, esto porque no aspiran a subir a la Liga MX, debido a que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener la certificación y subir de categoría.

Tapachula sólo puede hacerse de los 120 millones de pesos en caso de coronarse, primero en este certamen ante Leones y luego en la gran final ante Alebrijes.

Del otro lado está Leones Negros, que sí tiene la motivación extra de reunir todo para regresar a la Liga MX; hace apenas unos años logró el ascenso, pero ahora deberá superar a Cafetaleros y luego a Alebrijes, contra el que disputaría la llamada gran final.