Surge virus en Centro de Desarrollo Infantil

En el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) número 5 “Gabriela Mistral”, ubicado en Pozuelos surgió un brote de Coxsackie.De acuerdo con padres de familia que tiene inscritos a sus hijos en esta guardería hay al menos 20 menores contagiados con el virus y consideran que el centro educativo no le ha dado el manejo adecuado al tema.Acusan que cuando comenzaron los primeros casos, el área médica de la estancia sólo puso un recado, pero no implemento un control estricto para revisar a los niños desde su ingreso, evitar su permanencia y evitar más contagios.Señalaron que en este centro educativo se atienden niños de lactantes, maternal y preescolar, en las dos primeras áreas se implementan filtros médicos de revisión todos los días, para corroborar el estado de salud de los niños.Sin embargo, en el área de preescolar ya no existen estos controles y padres de familia aseguran que ya se han detectado contagios del virus en varios grupos.Aunque se ha observado que los niños tienen los síntomas se les sigue permitiendo la asistencia a la escuela sin receta médica.También sostienen que en las salas de lactantes y maternales son mucho mayores los casos de menores que presentan úlceras en boca, manos y pies, y que son los principales síntomas del virus junto con episodios de fiebre.Los padres de familias consideran que pese a que la situación es grave porque los casos se extiende, pues tan sólo en un grupo hay al menos 20 niños contagiados, las previsiones del área médica no son adecuadas.