Suspenden clases por fuertes lluvias en Orizatlán, descartan daños en puentes

No obstante a la fuerte lluvia que cayó la tarde de ayer en San Felipe Orizatlán, Said Chávez Cobos, titular de gobernación en el distrito III, aseguró que no hubo afectaciones graves y que los reportes por daños en puentes y otros inmuebles solo son rumores.En entrevista, Chávez Cobos precisó que por algunos minutos el tránsito vehicular por la vía Orizatlán-Huitzitzilingo fue suspendido por la creciente del rio; sin embargo, aclaró que no provocó problemas mayores.Mencionó también que, como medida preventiva, suspendieron clases en centros educativos del municipio., detalló., detalló. Asimismo, pidió a la población estar al tanto del reporte oficial que emita la autoridad oficial., aclaró.Informó que se realizó un recorrido por la zona para verificar que la lluvia no generó daños mayores, concluyó.