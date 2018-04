Captura de votos costaría hasta 8 mdp

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo estima un gasto de entre 5 y 8 millones de pesos para la adquisición de software, sistemas, aplicaciones móviles, 300 equipos celulares y comunicación satelital que requiere la operatividad del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).Uriel Lugo Huerta, consejero y presidente de la Comisión Especial del PREP, estimó que ese será el monto, ya que todo dependerá de las propuestas de las empresas que concursen en la licitación pública lanzada el pasado lunes.En entrevista, el consejero dijo desconocer los nombres de las empresas que se han acercado para ofrecer sus servicios, ya que esto lo maneja el Comité de Adquisición; aunque informó que el próximo 9 de mayo se darán a conocer los nombres de las empresas y los montos.Además del PREP tradicional, en esta elección de diputados locales “tendremos el PREP Casilla, algo novedoso en Hidalgo y por ello vamos a requerir a las mejores empresas que quieran proveer los insumos suficientes para acondicionar los 18 consejos distritales, los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y Centros de Captura y Verificación (CCV)”.El PREP tradicional es la plataforma electrónica en la que se capturan los votos obtenidos en los cómputos de cada casilla una vez que el presidente de cada una, entrega los resultados de los procesos de consejo distrital, municipal o estatal.A fin de dar más fluidez a los resultados, en el PREP Casilla una persona debidamente acreditada por el IEE realizará la captura fotográfica con un teléfono móvil y un software especial del acta de casilla, la cual será enviada a los centros de captura de verificación. La captura, también será visible para la ciudadanía a través de la página del instituto y los difusores.De acuerdo con la licitación pública nacional LP-IEE-004/2018, se contempla la adquisición de cuatro sistemas para el desarrollo de la aplicación móvil, para digitalización de actas a través de dispositivos Android desde la casilla; la digitalización, capturas de actas y resguardo; monitoreo de los CATD y CCV, configuraciones de servicios redundantes, pool de módems, entre otros.De igual forma, 300 dispositivos móviles con un sistema operativo Android, un GB de almacenamiento libre interno, 2 GB de RAM, cámara trasera de al menos ocho mega pixeles, con soporte para redes Wifi, que no tenga modificaciones adicionales, servicio telefónico y datos móviles ilimitados.Además se requerirá de materiales para habilitación de las instalaciones del PREP, poco más de 8 mil piezas de diferentes conceptos, tales como clavijas, canaletas, pinzas, extensiones eléctricas, pijas para tablarocas, switch, antenas, checadores, reuters, cables USB, etcétera.Por otro lado, Guillermina Vázquez Benítez informó que las empresas Seriplast de México SA. de CV. y Formas Inteligentes serán las encargadas de elaborar el material electoral a ocuparse el próximo 1 de julio.En cuanto al monto a pagar a estas empresas, la consejera justificó que 0en tanto el INE no les proporcione el corte definitivo de la lista nominal (en la que aparecen los ciudadanos con derecho a votar) no pueden calcular el monto a erogar.A más tardar el 14 de mayo tendrán que definirse la ruta crítica para la impresión de las boletas y material electoral que elaborarán estas dos empresas de origen mexiquense, por lo que esperan que los partidos políticos puedan definir las sustituciones pertinentes de sus candidatos a fin de que aparezcan en las papeletas.