Encuentro Social no cometió falta al presentar candidatos: IEE

Con la presentación de candidatos electos a diputados locales que hizo el Partido Encuentro Social (PES) el pasado martes, no se incurrió en alguna conducta atípica, toda vez que no hicieron un llamado expreso al voto.



Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) explicó que de manera general la Ley prohíbe que los candidatos llamen al voto, mas no prohíbe que realicen presentaciones en público como el acto del pasado martes en el que Daniel Andrade Zurutuza presentó a sus cuadros que iniciarán campaña el próximo domingo.



En la conferencia de prensa, el dirigente del PES en Hidalgo afirmó que sus candidatos son personas honorables y buenos perfiles, que hasta el momento “no tenemos ninguna queja interpuesta para este tipo de actividad”.



Mañana viernes, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene programada la presentación de sus candidatos. En tal sentido, agregó Vázquez Benítez, “sino hay una denuncia no procedería ningún tipo de sanción, pues el organismo electoral no levanta denuncias de oficio, no hacemos ninguna investigación, pero estaremos pendiente si llega alguna queja”, expresó.