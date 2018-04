Policías de Mineral de la Reforma paran labores y exigen seguro de vida

Policías de Mineral de la Reforma se manifiestan a través de un paro de labores para exigir un seguro de vida "real", ya que acusaron podría ser apócrifo el que otorgó el ayuntamiento.



En las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la colonia Providencia los uniformados exigen que el alcalde Raúl Camacho Baños sea quien atienda sus peticiones, y en caso de que no sea así, advirtieron que no realizarán sus labores.





Al respecto, el oficial Delfino Hernández Silva señaló que al inicio de la administración ingresaron documentación para recibir servicios médicos, seguros de vida y becas estudiantiles para los hijos de los trabajadores; sin embargo, refirió que sólo obtuvieron el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Asimismo, declaró que el pasado 15 de marzo recibieron un seguro de vida que expidió MAPRE con duración de un año; no obstante, detalló que la empresa no atiende llamados por lo que no podría ser real el documento.





Iniciaron el paro cerca de las 6:00 horas, y aunque autoridades como el secretario general del municipio, Pedro Celestino Pérez Flores, acudió al llamado, no existe diálogo con los policías.



