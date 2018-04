La mejor versión de ti

En la actualidad todo nos irrita y nos molesta, incluso entramos con cierto temor a nuestro día a día; que si ya entró un correo electrónico, que si tienes un mensaje, o una llamada perdida, que si ya te levantaste temprano, que si tienes que llegar al trabajo a cierta hora para que no recibir un retardo o, peor aún, un descuento salarial.



Que si los hijos no se apuran para alistarse e ir a la escuela, que si tienes que pagar algún servicio o ir al banco y un cúmulo de situaciones más que te sacan de tu centro, no solo te incomodan sino también te molestan. Generas presión a tal grado, que ya te dolió la cabeza, que ya sientes que te quiere dar gripe entre otros malestares, y es solamente porque ante el estrés las defensas del cuerpo bajan y comenzamos a somatizar las emociones.





En realidad no es que ande algo mal contigo o que tienes días de mala suerte, o los famosos días donde “todo se junta”; podríamos considerar más bien que pasas por un proceso de estrés significativo que le grita a tu cuerpo que pares, que te detengas un segundo a escuchar tus propias necesidades, y si es posible, no agitarse tanto ante el estrés.



Te diré algo: sí es posible, solo que necesitas una pequeña pausa para ordenar tu vida. Con esto de ordenar tu vida me refiero a que debes hacer que tus responsabilidades vayan de la mano con tus gustos, para que la rutina no te alcance y sientas que te has abandonado.





Puedes empezar por organizar tus tiempos. Lleva una agenda, un calendario, algo donde puedas escribir y te recuerde sincronizar los pagos sin la necesidad de acudir a cada rato al banco. Tienes que anotar todos tus pendientes para que no te estrese la duda: ¿y esto cuando era? o ¿para cuándo era el otro? Porque en un día lleno de ocupaciones, no anotar tus prioridades podría crear mayor confusión.





Si tu horario laboral y tus tareas en casa te lo permiten, regálate un baño de agua caliente antes de meterte a la cama. Lo puedes hacer para relajar los músculos, para reflexionar antes de dormir, para buscar un poco de paz con el agua cayendo como música de fondo.



En fin, este baño te permitirá que empieces a inducirte al sueño y puedas dormir las ocho horas que se recomiendan; de verdad que no es broma, dormir correctamente evitará que al otro día estés tan irritado; incluso disminuye las ganas de comer innecesariamente, es decir cuando ni hambre tienes, pero no dormir despierta una glándula que es la que pide comida sin parar. Yo no digo que dormir ocho horas lo debes hacer a la fuerza, si tus deberes te lo permiten, hazlo.





Es importante que todos los días reconozcas o generes un objetivo que vaya más allá de las actividades que tienes como rutina, planea hacer algo extra, puedes empezar a leer un libro, ver una película, dedicarle tiempo a tu aspecto personal.



Incluso puedes caminar, trotar, en fin, hay muchísimas actividades que no nos demandan tanto de nosotros mismos y que nos pueden regalar satisfacción al hacerlas e incluso después de hechas, ya que nos dimos un momento de gusto a nosotros mismos.



Te recomiendo que lleves un diario o al menos que escribas tus preocupaciones, las hables, ya que todo sentimiento negativo no expresado nos carcome por dentro y nos puede hacer explotar.



No se trata de quede un día para otro aprendas a dominar tus emociones, sino que las veas como algo natural, ya que si las callas se harán más grandes y creo que no necesitas más peso en tu equipaje.



Por eso te sugiero que escribas, que sea algo personal, donde lleves continuamente tus malas situaciones, pero también las posibles soluciones. Si puedes ir con un especialista como un terapeuta o un psicólogo, ¡qué maravilla!



Si no puedes, exprésalas con alguien de confianza que no te vaya a dar el avión, sino que realmente te aconseje, acuérdate de que el rodearte de personas positivas es un muy buen punto para la salud: física, mental y espiritual.





Aliméntate bien; la sabrosa comida que encontramos cerca del trabajo no siempre tiene los nutrientes que necesitamos. No seas radical, trata de consumirla una vez a la semana o dos quizás, pero igual en tu casa prepara cosas saludables, recuerda que no solo se nutre al cuerpo, hay que nutrir el cerebro, ¿cómo combatir el estrés con un cerebro desnutrido?



Recuerda que el desayuno será el combustible para todo tu día, si quieres perder peso no hagas ayuno, no sigas la dieta de la luna, mejor acude a un nutriólogo, porque así como cuando uno está enfermo no debe recetarse, así en la alimentación, no somos expertos para quitarnos ciertos alimentos o realizar ayunos, cuídate y quiérete.





También es bueno para combatir el estrés que hagas un poco de actividad física. No quiero que te vuelvas el mejor atleta de la noche a la mañana. Normalmente cuando tenemos metas y las atacamos con todo lo que tenemos terminamos por no hacer nada, porque fue mucho el inicio que nuestros resultados solo nos llevan a cansarnos y a decir “yo no soy bueno para el ejercicio”.



Mejor empieza poco a poco, tal vez camina quince minutos al día con buen ritmo y después le vas aumentando los minutos. Estírate, estar todo el tiempo sentado solo hace que pierdas tono muscular y te quita las ganas de realizar cualquier actividad que requiera moverte, incluso caminar. Al final solo reconocemos el cansancio y nos dejamos llevar por él, así que trata de moverte.





Realiza ejercicios de respiración, inhalando, sosteniendo y exhalando por algunos segundos; observa tu respiración, cómo se va haciendo más profunda, cómo va entrando el aire a tus pulmones, cómo llega la cala con la exhalación.





Y por último: tú tienes el control de tu vida, tú tienes la decisión de hacer las cosas a tu manera. Lo que te propongo son métodos probados que generan tranquilidad, pero solo lo que estás dispuesto a hacer o no hacer determinará la forma en la que quieres vivir y encontrarás la respuesta ante el desafío diario de ser la mejor versión de ti mismo.