Casi una hora para ir al doctor, a la escuela o de compras, así es Canoas

Imagina vivir en una comunidad donde tienes que caminar 50 minutos para tomar el transporte e ir al doctor, para ir a la escuela o comprar lo necesario para la comida del día, así es la vida de los pobladores de la comunidad de Canoas, en Tepeji.Canoas es una pequeña comunidad conformada por unos 120 habitantes, y aunque los niños en edad escolar son pocos, tienen que caminar alrededor de 50 minutos para asistir a una institución educativa ubicada en el Estado de México.¿Por qué en el Estado de México y no en Tepeji?, porque para salir de su comunidad y llegar adonde puedan tomar transporte hacia Tepeji tienen que caminar 50 minutos, más el tiempo que tardan en llegar a alguna escuela, lo que significa que les queda más lejos, explicó el delegado de la comunidad, Álvaro Alpízar Vargas.Bajo este panorama, Alpízar Vargas señaló que sus dos grandes problemas son el transporte y la salud, ya que aunque entra una combi cada dos horas a la comunidad, no siempre llega y cuando padecen alguna enfermedad sufren para trasladar a sus enfermos porque no tienen un centro de salud.Recalcó que cuando no llega la combi o tienen prisa, deben caminar por casi una hora para salir de la localidad a tomar transporte público, y los que tienen carro particular, que son los menos, tardan entre 40 y 50 minutos para ir de Tepeji a Canoas.La comunidad tiene instalaciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), pero actualmente no dan clases ahí porque les dijeron que los niños eran pocos y no siempre llegaban los maestros, comentó el delegado; sin embargo, buscan reabrir las instalaciones para evitar que los niños tengan que caminar tanto para ir a la escuela, finalizó.