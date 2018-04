Reprueban revisión unidades del Transporte Público

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un total de 126 unidades del transporte público, de las 258 revisadas en la primera Revista Físico Mecánica del 2018, no aprobaron los lineamientos, explicó el director de Movilidad y Transporte, Pascual Cruz Palomino.“De estas 126 unidades que no pasaron las pruebas a 86 se les detectó alguna situación de riesgo como traer mal los frenos, problemas con las luces, las llantas lisas o incluso problemas en el chasis”, dijo.En cuanto al resto, explicó Palomino Cruz, incumplían algunas reglas que aunque no eran de alto riesgo se les solicitó atender los señalamientos realizados por la Dirección de Movilidad.“Por presentar algunas situaciones anómalas como no traer el letrero electrónico que deben presentar o algunas situaciones de seguridad como traer polarizado el parabrisas, letreros, adornos o no les funciona el timbre”, señaló.Añadió que en una segunda revisión sumaron 167 unidades aprobadas de las 258 que representarían aproximadamente el 60% de las unidades totales que laboran el municipio, el otro 40% será revisado el próximo mes, explicó el Director.“Ahorita ya llevamos aprobadas 167 unidades que ya cumplieron con las observaciones que les hicimos, siguen 91 en espera de una segunda revisión, para verificar atiendan las condiciones que se les señaló”, recalcó.Asimismo, destacó que de este total, 175 ya cuentan con su dispositivo de cierre de puertas automático.“Ya traen la nueva imagen que se les ha solicitado que es el rotulado nuevo y hay 100 unidades que están cumpliendo con el letrero electrónico y se han ingresado 17 unidades nuevas entre el año pasado y lo que va de este que han venido a sustituir a otras”, finalizó.