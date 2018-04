¿Quién investigará la denuncia de Maganda?

2018-04-26 09:42:40 | FRANCISCO VELA | León, Guanajuato

Es una gran oportunidad para predicar el Juego Limpio y no sólo de palabra.

Adalid Maganda. Foto: Staff.



¿Por qué la AMA (Asociación Mexicana de Árbitros) no se ha pronunciado sobre el supuesto racismo que sufrió Adalid Maganda?.

El ex silbante ya habló con Roberto García Orozco, uno de los dirigentes de la AMA, y —de acuerdo con lo dicho por el árbitro— éste ya le manifestó su apoyo, pero ¿por qué hasta esta hora no se ha pronunciado ni siquiera con un extrañamiento?

¿Por qué la FMF y la Liga MX no han abierto una investigación para corroborar las fuertes acusaciones de Maganda sobre el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, quien es señalado por el silbante como racista?.

¿Maganda miente? ¿Maganda dice la verdad?.

¿Quién será el “guapo” en el futbol mexicano que atienda el tema?.

Estamos acostumbrados en nuestro futbol a que los dueños de los equipos golpeen y amedrenten a los dirigentes arbitrales.

Vemos cómo los dueños o presidentes de los equipos se meten a la caseta arbitral para reclamar y amenazar a los silbantes.

Vemos cómo algunos jugadores pueden empujar y golpear a árbitros, y que el medio trate de minimizar lo que pasó.

Maganda irá a la Conapred, y dice no tener miedo en llegar a las últimas consecuencias.

Pero la realidad es que hoy, los árbitros están más expuestos que nunca. El futbol mexicano lo tiene como un mal necesario.

Hoy, hay una terrible denuncia de un árbitro, quien acusa al máximo encargado en nuestro balompié de correrlo por motivos raciales. Pero también hay una muy buena y gran oportunidad de que los valores que promueve juego a juego (Juega limpio, siente tu Liga) sean una verdadera causa y no sólo palabras dichas al viento, como parte de un mero protocolo.

Que esa campaña, que comenzó para erradicar el grito “¡Eeeeh puto!” —por presión de la FIFA—, hoy tome más fuerza y credibilidad, haciendo una investigación para determinar qué fue lo que pasó entre Brizio y Adalid Maganda.

¿Quién nos dirá la verdad? ¿Hay las ganas de investigar el caso? ¿Quién miente: Brizio o Maganda?

Hay dos versiones de los hechos. ¿Quién dice la verdad? No es la primera vez que Maganda sufre de actos racistas en la Liga MX.

Primero fue la tribuna y ahora él señala que fue de los dirigentes.

¿Qué dice la Liga MX?.

¿Qué dice la FMF?.

¿Qué dice la AMA?.