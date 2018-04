SEGUNDO ROUND

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras la declaración del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien culpó al gobierno de Miguel Márquez de la violencia en Guanajuato, el contraataque de los funcionarios estatales llegó en cascada.Pese a que las declaraciones fueron un gancho al hígado para las autoridades estatales, se tardaron casi 11 horas en reaccionar, casi a medianoche respondieron con un laaargo comunicado.Pero ayer todo fue diferente, los panistas que son funcionarios y los que aspiran a serlo, salieron a la defensa del Gobernador y dijeron que el que no cumplió fue el ex Secretario. Y así todos siguen aventándose la bolita...Esta mañana el Ayuntamiento leonés da la bienvenida a otro zapatero, se trata de David González Flores, dueño de Calzado Charlotte, quién tomará protesta como segundo síndico para sustituir a Luis Ernesto Ayala Torres quien desde la semana pasada trabaja como Alcalde.Es el quinto cambio en el Ayuntamiento leonés, además del alcalde Héctor López Santillana quien dejó temporalmente el cargo para buscar la reelección, los regidores Norma López del PRI y Sergio Contreras del Partido Verde también pidieron licencia para buscar otro cargo de elección popular.El primer cambio ocurrió tras la salida del primer síndico Carlos Medina Plascencia quien pidió licencia definitiva para sumarse semanas después al equipo de campaña del candidato del PAN a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.Un cambio queda pendiente pues a la lista de solicitudes de licencia se sumará a partir de mayo la del regidor tricolor Salvador Ramírez Argote quien también dejará el cargo para buscar una diputación local por el V Distrito, su suplente sería Aarón Lira Patlan.Mientras los cambios de casi medio Ayuntamiento se concretan, las actividades no paran, ayer el alcalde Luis Ernesto Ayala tuvo su primera reunión con el grupo de Coordinación León ¿y qué cree?, con la novedad de que ahora sí estuvieron presentes el procurador de Justicia del Estado Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca.*Reforzar acciones.Según se supo al concluir la reunión el acuerdo entre los participantes en este grupo de coordinación fue apretar las tuercas para reforzar el tema de seguridad en el Municipio, pero en las declaraciones públicas también hubo un dato que llamó la atención.El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca dijo que se acordó establecer metas particulares y de grupo... ¿no se supone que esas quedaron establecidas hace ocho meses cuando se conformó este grupo?, queda la duda.El chiste se cuenta solo y las explicaciones respecto a si el priismo está o no separado parecen cuento de nunca acabar, ellos aseguran que no, pero las evidencias señalan todo lo contrario.Se cansan de repetir que en Guanajuato el priismo está unido y que no hay razón de pensar lo contrario. Pero las fotos, los eventos y todo lo que hacen no reflejan lo que se escucha.Ayer por ejemplo con la visita de Enrique Ochoa Reza, quien por cierto fue el principal porrista del candidato del tricolor a la gubernatura, Gerardo Sánchez, se notó que algo hace falta y existe preocupación entre la militancia porque perciben que la campaña nomas no prende.Entre algunos priistas la molestia ya comenzó por la falta de organización en la campaña, que ha quedado en evidencia en los eventos públicos, algunos consideran que esto es resultado de que la dirigencia estatal se encuentra acéfala y ni siquiera hay para cuando se elija a un nuevo dirigente estatal.No es que Santiago García, ex dirigente estatal tuviera todo bajo control, pero ahora no hay una cabeza que lidere a los tricolores en el estado y dicen que en una de esas así se quedarán durante todo el proceso electoral.Hugo Varela, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Guanajuato ayer abrió las puertas de las oficinas de esta organización para que ahí fuera la reunión con el dirigente nacional, llegaron más de cien priistas pero no fueron suficientes para llenar el auditorio.Por cierto si en Presidencia usted buscó ayer al regidor Salvador Ramírez Argote y a su esposa y ahora regidora, Sandra Carmona y no los encontró, estaban en el evento priista pues estaban convocados principalmente los candidatos a diputaciones locales y federales y tuvieron que asistir al pase de lista.El candidato de La coalición Juntos haremos historia a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla anunció ayer por la tarde que concluyó el trámite ante el SAT para poder presentar su declaración fiscal y posteriormente la 3de 3; luego de hacerlo señaló que ya no habrá pretextos para que otros candidatos acepten debatir.