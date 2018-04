Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Rotoplas, la empresa que preside Carlos Rojas, y Startup México que dirige Marcus Dantus están buscando emprendedores con ideas disruptivas e innovadoras que impacten en el cuidado, uso, gestión y conservación del agua a través del programa Agua Vita.La convocatoria es abierta y está dirigida a las startups especializadas en dicha materia. Los ganadores participarán en un “boot camp” de Startup México, con sede en Ciudad de México, León, Mérida o Nuevo Laredo.Durante su estancia recibirán asesorías, capacitaciones y mentorías por parte de expertos académicos y empresarios a fin de consolidar su idea.Las startups ganadoras serán seleccionadas del 7 al 11 de mayo.Por darle un dato, de acuerdo con el Inegi, en México hay 10 millones de hogares que no tienen acceso de forma regular al servicio de agua, incluso hay quienes de ninguna forma pueden obtener el vital líquido.De allí la importancia de que los jóvenes con talento aprovechen la oportunidad que ofrece Rotoplas, empresa que tiene en León su planta más importante en todo el País, según información de sus directivos.La convocatoria comenzó el 22 de marzo y terminará el 30 de abril en programaaguavita.startupmexico.com.La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) que dirige Cuauhtémoc Rivera, a través de su monitoreo mensual, comparte los precios de 22 productos de la canasta básica que son los más demandados por el pequeño comercio.El sondeo fue levantado en una muestra de 200 puntos de comercialización en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala.Del reporte, ¿sabe cuál es el producto que de plano hizo llorar a las familias de México? La cebolla, literalmente, pues el kilo se vende entre 15 y 29 pesos.Los productos que Anpec monitorea mensualmente son: jitomate, cebolla, chile, aguacate, papa, limón, arroz, tortilla, huevo, frijol, refresco, leche, pan de caja, aceite, botanas, chocolate con nougat, cerveza, cigarros, lata de atún, chiles en escabeche, jabón de tocador y limpiador de pisos.La Anpec considera que el encarecimiento de los productos se debe además de la inflación, a la inseguridad carretera que vive México, lo que eleva los costos logísticos de su abasto e impacta su costo final.Mientras tanto el Inegi reportó unas variaciones de precios decimales en su índice de precios (INPC), de 0.25 en productos no perecederos y 0.38 en productos agropecuarios, pero el incremento real promedio de estos productos fue del 5%.Se estima que un 80% de los atrasos en el registro de propiedad industrial se debe a un mal llenado de la solicitud.Armando Flores, responsable de Desarrollo de Negocio Nacional en Clarke Modet & Co. México, comparte que contrario a lo que se piensa, el emprendedor aún sigue cometiendo el error al no proteger su proyecto antes de divulgarlo.Además por la cantidad de nuevos negocios que se crean, sigue siendo común que registren marcas ya existentes. Por eso es clave que antes de invertir en la marca y su diseño, se pida a un experto que realice una búsqueda de marca en México y en el extranjero, trabajo que tiene un costo, pero que sin duda es más seguro.El año pasado se registraron 144 mil marcas, y se espera que este año la cifra sea superada.Armando Flores también agrega que el emprendedor suele pensar que al registrar la marca ya es suficiente para empezar a comercializar, lo cual es falso, pues para cada producto es necesario registrarse en la clase específica.El despacho Clarke Modet recomienda dudar de cualquier persona, incluso de quien ayudará en la asesoría. Para ello sugiere realizar un convenio de confidencialidad, el profesional comprenderá y aceptará la decisión por seguridad de ambos.El próximo 6 de junio, la CICEG dirigida por Luis Gerardo González y la Cofoce coordinada por Luis Rojas realizarán una rueda de prensa y encuentro de negocios en Nueva York.El objetivo es mostrar a prensa, diseñadores, comercializadores y compradores el valor agregado de empresas de calzado en Guanajuato, que forman parte de Shoes From México, programa que concentra a la nueva generación de fabricantes de calzado que cuentan con un producto digno de exportación y capacidad para cumplir con entregas.Daniel Sepúlveda, gerente de comercio exterior de la CICEG, explica que el evento se llevará a cabo en el Consulado de México, en Nueva York. También se prepará un encuentro de negocios con 30 invitados de la talla de Nordstrom y Kenneth Cole. En tanto marcas guanajuatenses de calzado también se presentarán en la feria de FFANY.Antes de su cita a Nueva York, los directivos tienen agendada una misión a Centroamérica del 14 al 18 de mayo. La visita se realizará en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En una semana, la agenda marca 25 encuentros de negocios con cadenas departamentales que tienen entre 9 y 40 puntos de venta.Cinco empresas de Guanajuato asistirán al encuentro, entre ellas Terapie y Lobo, falta por confirmar tres más de calzado sintético para dama y piel, y sintético para caballero.La conexión de empresas guanajuatenses con comercializadores en el extranjero es importante. Hay que recordar que con la entrada del CPTPP, la importación de calzado a México no solamente es uno de los riesgos, sino también la sustitución de exportaciones de México a países como Canadá, Japón y Chile, que tienen acuerdos comerciales con el País, pero estos ahora también son parte de los 11 países del CPTPP y podrá ofrecerles producto Vietnam.