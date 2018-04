Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Manuel tiene 41 años, lleva 8 años de casado. “Hace año y medio, mi mujer comenzó a relacionarse conmigo de manera violenta. El 14 de abril, cuando volvía del trabajo, tuvimos una discusión relacionada con mis padres.Traté de ponerle ciertos límites a mí esposa; en la manera en cómo les hablaba y sus actitudes ante ellos. Ese día los gritos e insultos habituales de mi compañera se convirtieron en golpes y puñetazos sobre mi cara y mi estómago.Los únicos pensamientos que pasaban por mi mente eran: ‘ni se te ocurra tocarla, ni se te ocurra tocarla’... Me fui al hospital a que me hicieran curaciones en el rostro, debido a los arañazos que me dio mi esposa. ‘Yo solo pensaba: Ni, se te ocurra tocarla, trata de calmarla, porque, de oírla los vecinos, le hablarán a la policía y te detienen a ti’”.Maltrato a los hombres, ¿una realidad silenciosa? La violencia de género es el nombre que se le da al tipo de violencia física o psicológica que impacta de manera negativa sobre la identidad, el bienestar social, físico o psicológico, que se diferencia de otros tipos de violencia porque implica que está dirigido hacia la mujer. Pero ahora hablemos de la violencia contra el hombre, hablemos del maltrato masculino.El perfil psicológico del hombre maltratado es: baja autoestima, poca validación de sí mismos, busca la aprobación de su pareja de forma habitual, su pareja puede ser para él como una madre que castiga de forma “normal”, probablemente este tipo de hombres fueron maltratado por una mujer, que en su caso sería la madre. Estos hombres maltratados recibieron el maltrato cuando eran pequeños o bien lo vieron en su familia.El amor para el hombre maltratado es entendido exclusivamente como sacrificarse por el otro. Estos hombres maltratados entienden y creen que el querer al otro implica muchas veces sacrificios, implica darse sin esperar nada a cambio.¿Por qué el hombre no denuncia? Una de las problemáticas a las que se enfrentan los hombres maltratados son:1. La falta de apoyos jurídicos. Las leyes en materia de protección a hombres maltratados son prácticamente escasas.2. Falta de recursos para el hombre maltratado. No existe un servicio, ni un teléfono de emergencia como en el caso de las mujeres.3.No existe el hospital del hombre4. No existe el día del hombre y 5. No existe el organismo encargado de la violencia para con los hombres.No denuncian porque les da pena, les da vergüenza, les da miedo. Nuestra cultura tiene la imagen del hombre, como que el macho es el que agrede, el que violenta, pero esto es solo una idea, porque las mujeres maltratan tanto al hombre como a los niños- sus hijos, y a sus ancianos padres.Hagamos un análisis sencillo del maltrato de la mujer. ¿Cuántas madres matan a sus hijos?, ¿cuántas madres abandonan a sus padres en los asilos?, ¿cuántas veces se oye que un padre mate a sus hijos?, ¿cuántas mujeres se oye que maltraten a sus hombres?Y con la protección legal que ahora tienen las mujeres, ahora pueden controlar a sus hombres y los tienen totalmente amedrentados, si hablan o si salen con sus amigos, los hombres no pueden decir nada, porque basta con que la señora pegue un grito y en el instante llega la policía y el vecindario.¿Cuántas mujeres no les esconden las llaves de casa para que no salgan?, ¿cuántas mujeres les esconden las llaves del coche con el fin de que no salga su compañero? Esto es una realidad, una realidad silenciosa.PSIC. MARITZA NASSER7 12 34 61