Lleva joven un mes desaparecida

“Me informaron que ya no aparecía, lo único que hice fue darme prisa para poder viajar acá y buscarla”, platicó Norma, madre de la joven de 29 años.

no ha sido vista desde la tarde del 23 de marzo, su familia y amigos la buscan incansablemente.El Ministerio Público ya inició la investigación y elementos de la Agencia 8 llevaron a cabo un cateo en la casa de la joven de 29 años para levantar indicios que ayuden en su localización.Diana Lizeth es originaria de Ciudad Juárez y desde hace tres años vive en León.Cada tarde, después de salir de trabajar y una vez en casa solía comunicarse con amigos y familiares, sobre todo con su mamá.Después del 23 de marzo no volvió a llamar a nadie, lo que les preocupó.Cuando llegó a esta ciudad acudió al Ministerio Público para denunciar la no localización de su hija.La fotografía de Diana y sus datos fueron difundidos en redes sociales, a la búsqueda se unió también el Instituto Municipal de las Mujeres, que se ha mantenido cerca de la familia para brindarle apoyo.Dos semanas después de la desaparición, el 7 de abril, la casa que habitaba la joven fue cateada por agentes de investigación Criminal (AIC) apoyados por agentes militares y municipales. Con esto concretaron la orden de cateo número 02018/45 relacionada con la carpeta de investigación 35271/2018, iniciada por la Agencia 8 del Ministerio Público.En la casa permanecieron varias horas investigando la desaparición de Diana Lizeth, mamá de dos niños de 6 y 11 años; al término del peritaje aseguraron la vivienda con sellos de la Procuraduría de Justicia.Hasta ayer el Ministerio Público no daba a la familia respuesta sobre el paradero de la joven.