Confirman ocho casos de coxsackie en Guanajuato

“Se considera brote cuando se registran dos o más casos que tengan relación en tiempo, lugar y persona. El coxsackie es una enfermedad viral que se presenta en niños en edad de preescolar a primaria”, subrayó.



“La enfermedad es benigna, es decir, no ocasiona ninguna complicación fuera de las propias que son de tres a cuatro días con fiebre, sarpullido en el cuerpo sobre todo en manos y pies, así como pueden aparecer úlceras en la boca pero es algo que se resuelve en una semana o diez días máximo”, indicó Melchor Márquez.

Desde que inició la actual temporada de calor, en Guanajuato se han registradoHay tres brotes de coxsackie, en cada uno de los municipios existen cuatro casos, mismos que ya son atendidos.La doctora Fátima Melchor Márquez, Jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG)Además dijo quey se contagia muy fácilmente por lo que se pueden darsi no se extreman las precauciones como limpieza y desinfección de objetos o juguetes que comparten los niños. Además,Asimismo, la especialista enfatizó que el paracetamol es el único tratamiento para controlar la fiebre y el dolor ya que no existe otro tratamiento para el coxsackie, por lo que no se debe de dar antibiótico.