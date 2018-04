Margarita Zavala ofrece pacificar a León

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laprometió que León tendrá de inmediato unapara pacificarlo.En entrevista para, la ex panista priorizó que las ciudades de Tijuana y León tendrán una atención específica, como fue el modelo exitoso de Ciudad Juárez. Esto incluye: incremento en el número de policías y soldados, apoyo al fortalecimiento de las instituciones locales de Seguridad y Justicia y programas sociales (educación, salud, cultura, etc.) para disminuir la violencia.: “Decidimos Tijuana, León, y otra más que tendrá que definirse, claro que si las condiciones cambian para el 1 de diciembre, sospecho que no, porque qué es lo que tiene que cambiar eso, pues fortalecer una Policía Federal, tendría que haber certeza del Fiscal General aquí en Guanajuato, si habrá un cambio de Secretaría de Seguridad Pública en Guanajuato con un nuevo Gobierno, depende de muchas cosas.Pero realmente no habría mucho que cambiaría si no hay una intervención masiva, y para mí León es muy importante porque está viviendo algo que no había vivido en décadas, un problema de seguridad fuerte, que no se puede responder con un 'no hemos podido', sino que el Estado Mexicano tiene que responderle a los ciudadanos, el que me está escuchando le da igual quién, dice a mí respóndeme.Por eso, además de los cinco ejes que he señalado, como el: Profesionalizar la Policía; adquirir tecnología; un sistema de justicia que el que la haga la pague; el establecer delitos prioritarios a castigar: el feminicidio, trata de personas y desaparición de niños, adolescentes, jóvenes, además del esfuerzo de educación en valores, a través de la cultura, el deporte, de movilidad social, sí tiene que haber acciones de intervención, es que todo el Gobierno entra en toda su dimensión: social, económica, política, para que al mismo tiempo la sociedad se identifique con sus organizaciones y actúe, e intervengamos todos para que logramos pacificar León de una manera mucho más acelerada.Por ejemplo, si hay organizaciones sociales que trabajan contra las adicciones, que se intervenga junto con el Estado y el Municipio para que sean apoyados inmediatamente; entre muchas otras cosas”.: “Lo que hubo no fue una estrategia equivocada, es que no hubo estrategia, eso pasó en el Gobierno Federal, y en el Estado también resulta (una consecuencia) de una ausencia de estrategia en lo Federal y quizá también del Estatal, pero la Federación es claro que debió haber intervenido. ¿Por qué digo León?, por la ciudad que representa, por el centro geográfico que significa y por la necesidad de tener en algunos lugares una intervención inmediata el 2 de diciembre, de toda la Administración Pública. Por ejemplo en Ciudad Juárez que se revisó la condición de cada hospital, las carencias educativas, etc, etc.León y Guanajuato es un estado que está creciendo mucho, económicamente en general está bien, mucho mejor que otros estados, y entonces se tiene que intervenir, ¿por qué también tienes que intervenir?, porque es momento para regresar a los niveles de antes y permitir una mayor inversión”.: “Cuando yo sea Presidente le voy a responder a los mexicanos y los voy a defender, de verdad que salir con que no dice la Ley que yo tengo que combatir la delincuencia es un absurdo, que lo digan los ciudadanos, que no les importa a quién se reparta la culpa, lo que les importa es caminar libremente, y no podemos contestarles así. El Estado Mexicano tiene la fuerza suficiente, el recurso público suficiente para enfrentar con valentía a la delincuencia, si el Estado lo está enfrentando pues les hubiera sido más fácil con la Federación, sí te digo, y no estoy defendiendo al Gobernador, pero lo que me parece claro, por lo que está sucediendo en todo el País, es que en la Federación hubo un abandono de las instituciones de Seguridad Pública y de Justicia y eso sí se lo hace más difícil todo a un Estado”.: “El Estado interviene como lo hizo por la violencia que había, no hubo acción del Estado y luego violencia, las muertes que se ocasiona son las ocasionadas por los criminales, no por el Estado, que tuvo que reaccionar a eso, y el Estado debe intervenir cuando hay violencia, y no fue al revés, ¿quiénes ocasionan las muertes?, pues los criminales, los que quiere liberar Andrés Manuel (López Obrador).Es 2018, los retos son muy distintos a los del 2006, hoy León y Guanajuato sufre de secuestro, extorsión, huachicoleros, más allá que del tráfico de sustancias ilícitas, tengo una Policía distinta, hoy sabemos más, tenemos gente especializada en el País, ¿cuál es la diferencia?, yo sí buscaría que hubiera un Fiscal General Autónomo que antes no se tenía; segundo, buscaría también una mayor presión a los Estados para que mejoraran sus policías, para que decidieran sobre un Fiscal General Autónomo; voy a hacer un énfasis mayor en el Sistema de Justicia, y voy a hacer también énfasis en el derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación del año, una asesoría jurídico-victimal mucho más completa, y un Fondo de Reparación de Daños que no se ahogue en la burocracia, un sistema mucho más eficaz”.: “Sí haría una intervención especial en ese tema, buscaría fortalecer la Policía para que fuera temática contra el huachicol, y habría que intervenir fuerte contra los criminales, a lo mejor habrá que cambiarle hasta el nombre porque esa palabra (huachicol) se oye amable, no, es un criminal, está cometiendo un crimen de manera organizada con muchos más, tiene que haber bodegas, el que lo compra, el que lo almacena, ¿no me digan que no saben?, ¿no me digan que no saben?, debe entrar la fuerza del Estado”.“Mucha de la gente que me apoyaba estaba buscando una candidatura, y yo no me quiero meter en la vida de las personas, sabía muy bien la manera en que los estaban amenazando, sometiendo, en términos políticos, sabía que si me daban una firma podía costarles su candidatura, costarles su cargo, hasta que no les dieran dinero, vaya no quería ponerlos ya en más riesgo del que ya los había puesto.Una vez que vine a Guanajuato para hablar en el PAN (en León) de 19 diputados aparecen dos, suben fotos y de repente las empiezan a bajar porque ya les avisó el Estatal, el Nacional, comprendí que aquí había un problema de debilidad en términos de libertad, y mi candidatura tenía que ser sostenida por ciudadanos muy libres y no quería someterlos a ningún riesgo político a ninguno de los panistas”.“Yo no descalifico la opinión de alguien, así sean los cuates de fulano de tal, me da igual, son opiniones, yo le hablé a los ciudadanos, era mi primera aparición pública, no había tenido un spot en mi vida hasta que apareció uno el 5 de abril, cinco días después de los de los partidos, hay una inequidad en términos de spots, los de la alianza de Meade son 2,800 spot en toda la campaña por cada estación y cadena de televisión; 2,700 son los que tendría el Frente encabezado por (Ricardo) Anaya y en el caso de Andrés Manuel (López Obrador) unos 1,600, ¿sabemos cuántos tengo yo?, 23, de ese tamaño es la diferencia. Yo necesitaba no hablarle a los analistas políticos, necesita hablarle a los ciudadanos, a decirles yo te voy a defender, hay millones de mexicanos que no han visto un spot mío, yo entre ellas.Y bueno si su preocupación es que yo titubeaba, o que si había algo de nervios, nerviosos deberían estar ellos que les sacaron departamentos, que les sacaron lavado de dinero, que les sacaron complicidades de corrupción, nerviosos ellos, nerviosos los ciudadanos cuando ven todo eso, en cambio yo sí no voy a titubear para defender a las familias ni de los corruptos ni de los delincuentes”.