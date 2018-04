Toma protesta Alejandro Lara como alcalde

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En sesión fue designado a Alejandro Rodríguez Lara como alcalde interino de San Francsico del Rincón.Ysmael López García buscará la reelección al cargo, por lo que pidió licencia.Como se había mencionado en su momento, Alejandro Rodríguez Lara, actual regidor del Partido Acción Nacional (PAN), será quien ocupe el cargo que deja el alcalde Ysmael López García, quien busca la reelección por la presidencia del Municipio.La sesión extraordinaria se citó para las 11:30 de la noche de ayer, lo que se prolongó hasta después de los primeros minutos de hoy.A pesar de que ya se había externado la posibilidad de que fuera el regidor Alejandro Rosdríguez quien ocupara el cargo, no se había dado a conocer de manera oficial sino hasta que se expuso ante los integrantes del Ayuntamiento.Inicialmente se estableció la licencia que solicitó el regidor.Una vez que se notificó del tema, el mismo fue aprobado por unanimidad.Luego se dio paso a la toma de protesta a Alejandro Rodríguez Lara como nuevo alcalde interino de la ciudad de San Francisco del Rincón, por un periodo de no indeterminado no menor a dos meses, a partir de que concluyó la mencionada sesión.Para sustituir a Rodríguez Lara como regidor, se mencionó a Salvador Pérez Fuentes, quien precisamente es regidor suplente.La sesión concluyó a las 12 con 13 minutos.